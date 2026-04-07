Primarii și secretarii UAT-urilor din județul Satu Mare au analizat probleme legislative și administrative de actualitate, alături de specialiști și reprezentanți ai instituțiilor publice





Marți, la sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare, a avut loc o ședință de lucru cu primarii și secretarii unităților administrativ-teritoriale, având ca obiectiv dezbaterea unor teme de interes major pentru administrația publică locală. Întâlnirea a reunit reprezentanți ai conducerii prefecturii, specialiști din domenii conexe și invitați care au contribuit cu expertiză la clarificarea unor aspecte legislative și administrative.

Participare extinsă și expertiză de specialitate

La întâlnire au participat prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, subprefecții Ioan Tibil și Cristian Valer Beseni, precum și secretarul general Cosmin Dorle. În calitate de invitați, au fost prezenți Dumitru Botea, președintele Camerei Notarilor Publici Oradea, notarii publici Ileana Botea și Zsolt Cheresteșiu, dar și Adrian Trella, reprezentant al Direcției Silvice Satu Mare.

Aceștia au susținut prezentări de specialitate și au oferit clarificări privind aplicarea corectă și unitară a cadrului legislativ, cu impact direct asupra activității administrației locale.

Ordonanța nr. 7/2026 și sprijinul pentru comunități

Un punct central al discuțiilor l-a constituit prezentarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7/2026, act normativ care vizează creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale. Măsurile propuse urmăresc sprijinirea dezvoltării locale și eficientizarea gestionării resurselor publice.









Problemele fondului funciar, în atenție

Un alt subiect important a fost cel referitor la schimbarea regimului juridic al terenurilor cu vegetație forestieră, în sensul trecerii acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, cu implicații semnificative asupra administrării patrimoniului.





De asemenea, s-a subliniat necesitatea prioritizării punerii în executare a hotărârilor judecătorești definitive în materia fondului funciar, pentru respectarea drepturilor cetățenilor și evitarea blocajelor administrative.

Obligații pentru autoritățile locale și sprijin pentru fermieri

În cadrul ședinței, s-a reiterat obligația autorităților locale de a elibera adeverințele necesare fermierilor pentru depunerea cererilor la APIA, subliniindu-se faptul că aceste solicitări nu pot fi refuzate. Accesul la schemele de plată reprezintă un element esențial pentru susținerea sectorului agricol.

Totodată, au fost analizate situațiile existente la nivelul județului privind cererile validate pentru care nu au fost încă emise titluri de proprietate, inclusiv cele ce vizează despăgubiri sau terenuri administrate de instituții precum Agenția Domeniilor Statului sau Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.



