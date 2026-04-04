



Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 30 martie – 3 aprilie 2026, o amplă acțiune de control la nivel național, vizând siguranța consumatorilor și respectarea normelor în domeniul alimentar și al serviciilor.

În cadrul verificărilor, au fost controlați peste 1.700 de operatori economici, atât prin acțiuni în teren, cât și prin monitorizarea activităților din mediul online. În urma controalelor, comisarii ANPC au constatat numeroase nereguli și au aplicat sancțiuni semnificative.

Astfel, au fost aplicate 2.384 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 6,3 milioane de lei, dar și 796 de avertismente. Totodată, autoritățile au dispus:

oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme, în valoare de peste 160.000 de lei;

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 3,2 milioane de lei;

suspendarea activității pentru 18 operatori economici, până la remedierea deficiențelor.

Printre principalele nereguli descoperite se numără comercializarea produselor în spații neautorizate, nerespectarea condițiilor de depozitare, produse alimentare neconforme (inclusiv carne și ouă deteriorate), utilizarea de echipamente neigienizate sau uzate, precum și produse cu modificări de calitate sau păstrate necorespunzător.

ANPC precizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru a asigura protecția consumatorilor și respectarea legislației în vigoare.