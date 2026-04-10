







La data de 9 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la faptul că, minora BOROS SABRINA, în vârstă de 15 ani, a plecat de la domiciliul său, din localitatea Acâș și nu a mai revenit până în prezent.





Semnalmente: 1,60 cm înălțime, aproximativ 60 kg, ochii căprui, păr șaten.





La momentul plecării nu se cunosc articolele îmbrăcăminte.





_Persoanele care dețin și pot oferi informații cu privire la această persoană sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate_.