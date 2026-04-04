Centenar sărbătorit la Satu Mare: Catona Iosif a împlinit 100 de ani

04.04.2026 15:29
Un moment emoționant a avut loc în Satu Mare, unde comunitatea a celebrat aniversarea a 100 de ani de viață ai domnului Catona Iosif.

Cu această ocazie specială, primarul municipiului, Kereskényi Gábor, i-a fost alături sărbătoritului, felicitându-l și mulțumindu-i pentru contribuția adusă de-a lungul vieții la dezvoltarea orașului și a comunității locale.

Evenimentul a fost marcat de emoție și recunoștință, iar mesajele transmise au evidențiat respectul față de seniorii comunității și rolul important pe care aceștia îl au în societate.

La ceas aniversar, autoritățile locale și apropiații i-au urat domnului Catona Iosif multă sănătate și ani liniștiți alături de cei dragi.

