Expoziție retrospectivă Katalin Esztan, în Galeria de Artă de la CJCPCT Satu Mare

Locale 03.04.2026 10:53
O nouă expoziție de artă își deschide porțile la Satu Mare, aducând în atenția publicului lucrările artistei Katalin Esztan, într-un eveniment cu caracter retrospectiv.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Satu Mare, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și Asociația Culturală „A.G.O.C.T.”.

Vernisajul expoziției va avea loc joi, 9 aprilie 2026, de la ora 16:00, la Galeria de Artă a C.J.P.C.T. Satu Mare, situată pe strada Mihai Viteazu nr. 32.

Expoziția marchează parcursul artistic al Katalin Esztan, laureată a Medalionului Cultural – 80, și propune publicului o incursiune în universul său creativ, prin lucrări cu puternic impact vizual și simbolic.

Organizatorii invită iubitorii de artă și publicul larg să participe la vernisaj și să descopere creațiile unei artiste reprezentative pentru scena culturală locală.

Mircea Govor
2
3
4
5
6
1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a12
a13
b
sd
