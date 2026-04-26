















Intervenția a fost una deosebit de dificilă și periculoasă, din cauza vântului puternic, care a favorizat propagarea rapidă a flăcărilor. A existat un risc major ca incendiul să se extindă la locuința aflată în imediata apropiere, precum și la casele învecinate.

La locul evenimentului au acționat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autoscară din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare reușindu-se limitarea și lichidarea incendiului în timp util.

În urma evenimentului, au ars aproximativ 100 mp din interiorul atelierului, fiind afectate materialele combustibile depozitate.





Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind efectul termic generat de o țigară aprinsă aruncată la întâmplare.





Recomandăm cetățenilor să manifeste responsabilitate în utilizarea și aruncarea resturilor de țigări, pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente.