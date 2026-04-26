Liga a 2-a: CS Afumați- CSM Olimpia Satu Mare 1-3 ( 1-0)

Seria perfectă continuă!

patru victorii consecutive și ”salvarea” nu mai pare MISIUNE IMPOSIBILĂ pentru galben-albaștrii

CSM Olimpia Satu Mare trăiește poate cel mai intens și spectaculos moment al sezonului, iar deplasarea de la CS Afumați a confirmat din plin renașterea unei echipe care parcă refuză să cedeze.

Într-un meci cu nerv, răsturnări de situație și o repriză secundă aproape perfectă, sătmărenii s-au impus cu 3–1, bifând a patra victorie consecutivă și urcând, pentru prima dată după mult timp, deasupra liniei roșii.

Totul a început însă complicat, exact ca în multe dintre meciurile acestui sezon. Gazdele au lovit primele, prin veteranul Kehinde Fatai, în minutul 33, profitând de o respingere nefericită. La pauză, CSM Olimpia era din nou în postura incomodă de a alerga după rezultat, însă ceea ce a urmat după revenirea de la vestiare a arătat, poate mai clar ca niciodată, schimbarea profundă din jocul și mentalitatea echipei.

Repriza secundă a fost un adevărat recital. Inspirate, mutările făcute la pauză au schimbat complet dinamica jocului. Kévin Mbala a egalat rapid (49), după o fază de atac prelungită, iar doar cinci minute mai târziu, Mickaël Panos a dus Olimpia în avantaj cu un șut spectaculos de la distanță. În minutul 63, Paul Copaci a închis tabela din penalty, după o acțiune creată tot de Mbala, faultat de Diomande, fostul fundaș al echipei noastre. De la 0–1 la 3–1 în mai puțin de un sfert de oră , o demonstrație de forță, caracter și eficiență.

Această capacitate de a reveni nu mai pare a fi rodul întâmplării…. Este semnul clar al unei echipe transformate parcă de o baghetă magică. De la cooptarea în staff a experimentatului Cristian Pustai, CSM Olimpia a legat patru victorii consecutive , o serie fără precedent în acest sezon de Liga II , și, mai important, a câștigat identitate și încredere.

Rezultatele au început să confirme schimbarea din vestiar: o echipă mai organizată, mai agresivă în momentele-cheie și, mai ales, mult mai unită. Declarațiile din interiorul lotului întăresc această idee. „Am ajuns să formăm o familie puternică și nu ne vom opri aici”, a spus Alexandru Botoș după meci, surprinzând perfect spiritul grupului.

Victoria de la Afumați nu înseamnă doar trei puncte. În contextul înfrângerii suferite de CSC Șelimbăr în fața ultimei clasate, CS Tunari, CSM Olimpia a făcut rocada în clasament și a urcat pe locul de baraj, părăsind zona direct retrogradabilă. Cu două etape înainte de final, salvarea nu mai pare o MISIUNE IMPOSIBILĂ, ci un obiectiv realist.

Cu 26 de puncte, sătmărenii sunt acum la doar trei lungimi de salvarea directă și au soarta în propriile mâini. Iar calendarul aduce în față exact genul de meci care definește un sezon.

Sâmbătă, 2 mai, la Satu Mare, CSM Olimpia joacă o adevărată finală pentru supraviețuire, împotriva celor de la CS Tunari. Un duel direct, cu o miză uriașă, în care victoria poate însemna un pas decisiv spre menținerea în Liga 2, poate chiar evitarea barajului.

Echipa are nevoie de sprijinul tribunelor mai mult ca oricând, iar mesajul venit din vestiar este clar: lupta continuă până la ultima suflare.

Iar ca o completare de final…am putea visa la o serie perfecta și la o vorbă italiană refăcută din ”nu e doi fără trei” în ”nu e patru fără cinci”!

Un lucru e evident acum, CSM Olimpia nu mai este echipa fragilă din prima parte a sezonului. Este o formație care crede, care luptă și care a demonstrat că poate întoarce orice meci. Iar dacă seria continuă, finalul de sezon ar putea deveni nu doar unul salvator, ci unul de a dreptul memorabil.

CSM Olimpia: Răilean – Mat. Marin (Todoran 89′), Ghazoini, Copaci (Stăiculescu 83′), Oanea (cpt.) – Panos, Cos. Zamfir (Raji Ayomide 46′), Donca, Vida – Carpa (Gergely 46′), Hosu (Mbala 46). Rezerve neutilizate: Karacsony – Dor. Todoran, Hofman, Zsiga.

Declarația antrenorului Alexandru Botos „Piri”:

„Am ajuns să formăm o familie puternică și am decis că nu ne vom opri aici. Mai avem două etape și vom lupta până la ultima suflare.

Îi așteptăm pe suporteri în număr cât mai mare sâmbăta viitoare, să fie alături de noi și să luptăm împreună pentru îndeplinirea obiectivului.

Îi felicit pe băieți pentru atitudinea de astăzi – sunt niște luptători care nu renunță niciodată!”

Rezultate etapa a 5-a play out

Grupa A

Poli Iași – Câmpulung Muscel 1-0

Ofori 26

Ceahlăul Piatra Neamț – CS Dinamo 0-2

Enache 53 pen., Cocoș 74 penalty

CSM Slatina – ASA Târgu Mureș 0-0

Gloria Bistrița – Metalul Buzău 0-1

/ Robu 82

CLASAMENT

1.Metalul Buzău 47

2.ASA Tg Mureș 45

3.Poli Iași 40

4.CSM Slatina 37

5.Gloria Bistrița 30

6.Dinamo B. 22

7.Ceahlăul 20

6.Câmpulung 11

Etapa următoare (2 mai): Câmpulung – Dinamo, Tg. Mureș – Ceahlăul, Buzău – Slatina, Iași – Bistrița.

Grupa B

CS Afumați – CSM Olimpia Satu Mare 1-3

Fatai 33 / Mbala 49, Panos 54, Copaci 63 (penalty)

Dumbrăvița – CSM Reșița 2-0

Gladun 9, Calotă 35

Concordia Chiajna – FC Bacău 2-0

Jipa 45, Omrani 65

CSC Șelimbăr – Tunari 1-2

D. Benzar 79 / Bara 50, Ad. Bălan 66 (penalty)

CLASAMENT

1.Chiajna 40p

2.CSM Reșița 40

3.FC Bacău 39

4.CS Afumați 34

5.CS Dumbrăvița 29

6 CSM Olimpia SM 26

7.CSC Șelimbăr 24

8.Tunari 23

Etapa următoare (2 mai): Afumați – Chiajna, Satu Mare – Tunari, Reșița – Șelimbăr, Bacău – Dumbrăvița.









