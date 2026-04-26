Liga a 3-a: SC Olimpia MCMXXI Satu Mare- Unirea Dej 0-2 ( 0-0)

Tot mai greu

- trupa lui Cristi Popa a ajuns la patru înfrângeri consecutive în play out iar evitarea retrogradării pare greu de realizat

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare continuă perioada dificilă din play-out-ul Ligii 3, după ce a pierdut și meciul din etapa a 4-a, 0–2 pe teren propriu (disputat la Pusztadaróc), în fața formației FC Unirea Dej.

Partida s-a disputat într-un context mai puțin obișnuit, Olimpia fiind nevoită să își mute jocul de acasă la Dorolț, din cauza unei expoziții canine programate pe stadionul Someșul din Satu Mare.

Prima repriză a fost echilibrată, cu puține faze de poartă de ambele părți, iar scorul alb de la pauză reflecta fidel realitatea din teren.

Două lovituri rapide după pauză

După reluare, jocul a fost decis de eficiența oaspeților. În minutul 69, Bogdan Suciu a profitat de o fază din careu și a deschis scorul pentru FC Unirea Dej (0–1).

Doar patru minute mai târziu, după un corner, Florin Blaj a marcat cu capul și a stabilit scorul final, 0–2, punând capăt oricărei speranțe pentru gazde.

Pentru SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, înfrângerea înseamnă continuarea unei serii negre în play-out: patru meciuri fără victorie și doar un gol marcat în această fază a competiției.

Echipa sătmăreană rămâne pe ultimul loc în grupă, cu 17 puncte, la distanță de adversarele directe din lupta pentru evitarea retrogradării.

În etapa următoare, Olimpia va juca în deplasare cu CS Bihorul Beiuș, într-un meci în care punctele devin esențiale pentru menținerea șanselor de salvare.

Liga 3, play-out, seria a 8, etapa a 4-a

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare – FC Unirea Dej 0–2 (0–0)

CSM Sighetu Marmației – CS Lotus Băile Felix 0–0

CS Crișul Sântandrei – ACS Viitorul Cluj 2–4

Clasament

1.CS Crișul Sântandrei 44

2.CSM Sighetu Marmației 41

3.CS Lotus Băile Felix 39

4.ACS Viitorul Cluj 28

5.CS Bihorul Beiuș 25

6.FC Unirea Dej 22

7.SC Olimpia MCMXXI Satu Mare 17