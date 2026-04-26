Liga a 3-a : Unirea Tășnad- Poli Timișoara 1-1 ( 0-1)

Liderul lui Dan Alexa s-a încurcat la Tășnad!

- Tășnădenii au egalat la ultima fază prin Chitaș după ce bănățenii au deschis scorul din penalty





Unirea Tășnad a oferit sâmbătă după-amiază o adevărată lecție de determinare și curaj, reușind să smulgă un punct extrem de prețios în fața liderului seriei, Politehnica Timișoara, scor 1–1, în etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 3. Pentru o echipă nou-promovată, evoluția din partea a doua și modul în care a revenit pe tabelă în fața principalei candidate la promovare spun totul despre spiritul acestui grup.

Atmosferă de sărbătoare, fotbal puțin în prima parteStadionul Unirea a fost plin cu mult înainte de fluierul de start, semn că orașul a trăit la intensitate maximă acest duel. Tribuna s-a umplut încă cu o jumătate de oră înaintea meciului, iar atmosfera a fost una specială, demnă de un meci mare. În tribuna oficială s-au aflat și invitați de marcă, printre care deputatul Mircea Govor, dar și arbitrul internațional István Kovács.Lovitura de start a partidei a fost dată simbolic de Remus Mândrean, unul dintre oamenii implicați activ în viața clubului Unirea Tășnad, fost fotbalist emblematic al Tășnadului, gest care a întregit atmosfera de sărbătoare de pe Stadionul Unirea și a subliniat legătura puternică dintre echipă și comunitate.Cu toate acestea, spectacolul fotbalistic din prima repriză a fost destul de sărac în faze de poartă, ocaziile putând fi numărate pe degetele de la o mână. Liderul din Timișoara a controlat jocul, profitând și de emoțiile firești ale gazdelor.Momentul care a deblocat tabela a venit în minutul 26, când arbitrul Mircea Ardelean a dictat penalty pentru o intervenție la limită asupra lui Haiduc. Reluările au lăsat impresia că faultul s-a produs în afara careului, însă decizia a rămas. Vlad Morar a transformat fără emoții și a dus-o pe Politehnica Timișoara în avantaj.După pauză, meciul s-a schimbat radical. Echipa pregătită de Mihai Sabău-Svegler a ieșit mult mai hotărâtă de la vestiare, a împins jocul spre poarta adversă și a început să creadă în șansa ei.Florin Chitaș a dat primul semnal, cu o bară care a ridicat tribunele în picioare, iar apoi Robert Băciuț a lovit și el transversala. Presiunea a crescut constant, iar liderul a început să arate semne de nesiguranță.Final incandescent și egalare meritatăDramatismul a atins cote maxime în prelungiri. După o nouă bară a gazdelor, arbitrul a acordat penalty pentru Unirea. Chitaș a executat, Enășescu a apărat, dar mijlocașul tășnădean a fost pe fază și a trimis mingea în plasă pentru 1–1, declanșând explozia de bucurie a publicului.Imediat după fluierul final, spiritele s-au încins. Jucătorii timișoreni, frustrați că au scăpat victoria printre degete, au reacționat nervos, iar pe teren a izbucnit o scurtă busculadă. Nici galeria oaspeților nu a rămas indiferentă, reacționând după bucuria exuberantă a lui Kouadio, însă situația s-a calmat relativ repede. S-a lăsat cu un cartonaș roșu pentru Koudio, cel care a provocat întreg disconfortul de la final...Mircea Govor: Felicit Unirea Tășnad pentru parcursul excelent din Liga a III-a și pentru ambiția cu care reprezintă comunitateaDeputatul Mircea Govor, prezent la meci, a subliniat importanța evenimentului pentru comunitate:„Am participat astăzi, cu mare bucurie, la adevărata sărbătoare a fotbalului de la Tășnad, unde pasiunea pentru sport a adus împreună întreaga comunitate. Atmosfera extraordinară din tribune a confirmat încă o dată că fotbalul unește oamenii și creează emoții autentice.Partida dintre Unirea Tășnad și Politehnica Timișoara a fost un spectacol sportiv de nivel înalt, iar rezultatul de 1-1 este pe deplin meritat pentru echipa gazdă, în fața unei formații considerate printre favoritele la promovare.Mă bucur că am fost alături de primarul meu, Adrian Farcău, un om care demonstrează prin fapte că dezvoltarea unei comunități înseamnă investiții, implicare și respect față de oameni. La Tășnad se vede clar că lucrurile merg într-o direcție bună, nu doar în sport, ci în întreaga viață a orașului.Prezența arbitrului internațional István Kovács a oferit un plus de prestigiu acestui eveniment și a confirmat importanța momentului pentru întreaga zonă.Felicit Unirea Tășnad pentru parcursul excelent din Liga a III-a și pentru ambiția cu care reprezintă comunitatea. Mult succes în continuare!”Unirea, prima care a încurcat liderulChiar dacă în clasament Unirea Tășnad a coborât o poziție, remiza rămâne una extrem de importantă: este prima echipă care reușește să oprească liderul Politehnica Timișoara în acest play-off. Mai mult, jocul din repriza secundă confirmă că această nou-promovată are nu doar ambiție, ci și forța de a se lupta de la egal la egal cu cele mai bune echipe din serie.Caseta tehnicăLiga 3, play-off, etapa a 4-aUnirea Tășnad – Politehnica Timișoara 1–1 (0–1)Au marcat: Florin Chitaș (90+5), respectiv Vlad Morar (26 – penalty)Unirea Tășnad: R. Dumitru – Ciul, Gomez, Groza, Matei, Chitaș, Negrea, Sanogo, Vajda, Topan, KouadioRezerve: Baltă – Chifor, Tătaru, Vultur, Militaru, Funkenhauzer, Țăran, Bolba, BăciuțAntrenor: Mihai Sabău-SveglerDirector tehnic: Ioan StelescuPolitehnica Timișoara: Enășescu – Vlaicu, P. Paul, C. Ene – Benzar, Rotariu, Adam, Marincu, C. Toma – Haiduc, MorarRezerve: Micu – Amariei, Gogor, D. Popa, Cociș, Isac, Dîrlea, Burlacu-LucaAntrenor: Dan AlexaUnirea Tășnad va evolua și în etapa viitoare pe teren propriu, unde va primi vizita formației Viitorul Arad. Iar pentru Poli Timișoara urmează derby-ul cu Sănătatea Cluj.SERIA 4SCM Zalău – Viitorul Arad 3-0Sănătatea Cluj – Unirea Alba Iulia 1-1Unirea Tăşnad – Știința Poli Timișoara 1-1Minaur Baia Mare – Metalurgistul Cugir 4-1Clasament1.Politehnica Timișoara 232.Sănătatea Cluj 183. Unirea Alba Iulia 174.SCM Zalău 155.Unirea Tășnad 146.Minaur Baia Mare 137.Metalurgistul Cugir 10