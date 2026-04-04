L-AȚI VĂZUT? Bărbat de 40 de ani din Mădăras, dat dispărut: poliția cere sprijinul populației

Locale 04.04.2026 21:14
La data de 4 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, au fost sesizați cu privire la faptul că, BUCURENCIU VASILE-FLORIN, de 40 de ani, a plecat la data de 3 aprilie a.c., de la domiciliu, din localitatea Mădăras și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: 1,80 cm înălțime, aproximativ 75 kg, ochii albaștri, păr șaten.

La momentul plecării era îmbrăcat cu o geacă de culoare albastru, pantaloni maro și pantofi sport albi cu bleumarin.

 _Persoanele care dețin și pot oferi informații cu privire la această persoană sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție._
Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
