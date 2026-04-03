



Rolul esențial al jandarmilor în menținerea ordinii și siguranței publice în municipiul Satu Mare a fost evidențiat cu ocazia Zilei Jandarmeriei, printr-un mesaj de apreciere adresat acestora.

Reprezentanții comunității au subliniat importanța activității desfășurate de Jandarmeria Română, arătând că munca jandarmilor este un pilon important în asigurarea liniștii și protecției cetățenilor.

„Împreună ne aflăm permanent în slujba cetățenilor, iar aprecierea de care vă bucurați în societate este cel mai bun indicator al eforturilor depuse”, se arată în mesajul transmis.

De asemenea, a fost evidențiat faptul că încrederea sătmărenilor în jandarmi reprezintă o confirmare a profesionalismului și implicării acestora, respectul și admirația comunității fiind considerate cea mai valoroasă răsplată.

La final, jandarmilor le-au fost adresate urări de „La mulți ani”, cu prilejul acestei zile dedicate.