







Astăzi, la sediul Instituției Prefectului, a avut loc ședința de organizare a manifestării folclorice tradiționale din Țara Oașului, Sâmbra Oilor, ediția a LXVIII-a.





La întâlnire au participat subprefecții Ioan Tibil și Cristian Valer Beseni, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca, primarul comunei Certeze, Petre Ciocan, primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, reprezentanți ai structurilor de ordine publică – Poliția, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, precum și ai instituțiilor de control și suport: ANPC, DSP, DSVSA, Serviciul de Ambulanță Județean Satu Mare, Electrica, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Casa de Cultură a orașului Negrești-Oaș.





Măsurile discutate au vizat organizarea logistică a evenimentului, respectiv accesul autovehiculelor, parcarea în zonă, măsurile de siguranță și ordine publică, prevenirea și stingerea incendiilor, salubrizarea zonei pe parcursul evenimentului și după, precum și modalitatea de reglementare a comerțului ambulant din perspectiva sănătății publice și a protecției consumatorilor.





De asemenea, au fost analizate măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor optime desfășurării prestațiilor artistice (scenă, pavoazare, alimentare cu energie electrică, sonorizare), precum și pentru facilitarea accesului și asigurarea bunei dispoziții a participanților la eveniment.





”Instituțiile implicate vor colabora în continuare pentru finalizarea tuturor pregătirilor. Următoarea întâlnire, săptămâna viitoare, va avea loc la fața locului, la Huta-Certeze. Invit pe toți sătmărenii, precum și pe toți iubitorii de tradiții autentice, în data de 03 mai 2026 să participe la Sâmbra Oilor, un eveniment de suflet al județului nostru.” - prefect Altfatter Tamás.