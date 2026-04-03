Cu mare bucurie și mândrie, întreaga comunitate a Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” Satu Mare celebrează rezultatele remarcabile obținute de elevii noștri la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare. Anul acesta, succesul este unul răsunător: suntem extrem de mândri să anunțăm că 8 elevi de excepție s-au calificat la etapa națională a olimpiadelor școlare, urmând să reprezinte cu onoare școala și județul nostru la cel mai înalt nivel competitiv!





Aceste performanțe sunt oglinda muncii constante, a curajului de a ținti sus și a parteneriatului de succes dintre elevi, profesori și părinți. Vă felicităm pe toți pentru perseverență și pentru modul în care reprezentați cu cinste numele școlii noastre! Mult succes tuturor la etapele viitoare!





Mai jos, îi onorăm pe cei care au urcat pe podium în acest sezon competițional:

Sălăjanu Alexandra Elisabeta, clasa a V-a A, locul I la etapa județeană și calificare la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Romană, prof. coordonator Nadia Pop

Nilvan Antonia Ioana, clasa a V-a A, locul 1 la etapa județeană și calificare la etapa națională a Olimpiadei de Lectură ca Abilitate de Viață, prof. coordonator Nadia Pop

Tincă-Janai Iulia Raisa, clasa a VII-a A, locul I la etapa județeană și calificare la etapa națională a Olimpiadei de Educație tehnologică, prof. coordonator Doina Santai

Sarca David Daniel, clasa a VIII-a B, locul I la etapa județeană și calificare la etapa națională a Olimpiadei de Geografie, prof. coordonator Marinela Iluț

But Oniga Bianca, clasa a VIII-a C, locul I la etapa județeană și calificare la etapa națională a Olimpiadei de religie, prof. coordonator Beniamin Danciu

Por Natalia Mihaela, clasa a VII-a A, locul II la etapa județeană și calificare la etapa națională a Olimpiadei de Educație tehnologică, prof . coordonator Doina Santai

Mihali Kasia Beatrice, clasa a VIII-a B, locul II la etapa județeană și calificare la etapa națională a Olimpiadei de Biologie, prof. coordonator Florin Turturean

Balaj Andrei Mihnea, clasa a VI-a A, locul II la Concursul școlar național de Geografie „Terra” – mica olimpiadă de geografie și calificare la etapa națională, prof. coordonator Marinela Iluț

Echipa de volei formată din:





Poștaș Ariana Cezara (clasa a V-a C), Mateș Ana (cls a VI-a B), Waldman Hess Ayla (cls a VI-a C), Daubner Szofia (clasa a VII-a A), Urs Petra Andrea (clasa a VII-a A), Ulici Dariana (clasa a VII-a A), Micu Mara Maria (clasa a VII-a C), Paul Antonia Maria (clasa a VII-a C), Lungu Lara (clasa a VIII-a B), locul I la etapa județeană și participare la etapa interjudețeană, prof. coordonator Alin Olariu

Balogh Alessia Claudia, clasa a VIII-a B, locul II la etapa județeană a Olimpiadei de Religie, prof. coordonator Octavian Mirișan

Briscan Tudor Andrei, clasa a VII-a C, locul III la etapa județeană a Olimpiadei de Fizică, prof. coordonator Camelia Rațiu

Bud Iulia, clasa a VIII-a B, locul III la etapa județeană a Olimpiadei de Lectură ca Abilitate de Viață, prof. coordonator Crina Braica

Balogh Alessia Claudia, clasa a VIII-a B, locul III la etapa județeană a Olimpiadei interdisciplinare Cultură și spiritualitate românească, prof. coordonator Crina Braica

Hegheduș Edan, clasa a VII-a C, locul III la etapa județeană la Tenis de masă, prof. coordonator Alin Olariu

Echipa de baschet: Tămășan Tudor (clasa a VI-a A), Bibarț Răzvan Bogdan (clasa a VII-a A), Fiscușan Luca Daniel (clasa a VII-a A), Monea Fabian Cristian (clasa a VII-a A), Stasinopoulos Carlos Vasilis (clasa a VII-a A), Briscan Tudor Andrei (clasa a VII-a C), Hegheduș Edan (clasa a VII-a C), Prunila Dragoș Daniel (clasa a VII-a C), Dănciuț Ianis Andreas (clasa a VIII-a A), Magyari David Andreas (clasa a VIII-a A), Erdos Flaviu (clasa a VIII-a B), Melan Luca Romuald (clasa a VIII-a B), locul III la etapa județeană – Baschet, prof. coordonator Liviu Ivasuc