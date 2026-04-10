Performanță pentru elevii din Satu Mare: premii speciale la Olimpiada Națională de Limba Franceză

Locale 10.04.2026 17:44
Performanță pentru elevii din Satu Mare: premii speciale la Olimpiada Națională de Limba Franceză


Două eleve ale Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Națională de Limba Franceză, desfășurată în perioada 6–10 aprilie 2026, în Piatra Neamț.

Bura Alina-Andréa, elevă în clasa a IX-a E, și Simuțiu Maia-Teodora, elevă în clasa a XI-a B, au fost distinse cu premii speciale, confirmând nivelul ridicat de pregătire și implicare al tinerilor din municipiu.

Performanțele au fost obținute sub coordonarea profesorilor Molnar Mariana Geta și Rusu Mirela, care au contribuit la pregătirea elevilor pentru această competiție de prestigiu.

Rezultatele reflectă pasiunea pentru studiul limbii franceze, seriozitatea și dorința de a excela, aducând un plus de prestigiu învățământului sătmărean.

