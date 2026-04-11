Preasfințitul Timotei Sătmăreanul, în mijlocul credincioșilor sătmăreni la Denia Prohodului Domnului

Locale 11.04.2026 09:45
Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat vineri, 10 aprilie 2026, în mijlocul credincioșilor din Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Satu Mare, unde a săvârșit, în fruntea soborului de preoți și diaconi, Denia Prohodului Domnului.

Slujba, de o profundă încărcătură duhovnicească, a adunat numeroși credincioși, care au participat cu evlavie la rememorarea momentelor punerii în mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Grupului Psaltic „Sfântul Efrem Sirul”, alături de corul parohial, contribuind la atmosfera solemnă și emoționantă a slujbei.

La final, ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură, subliniind importanța trăirii autentice a Săptămânii Patimilor și a pregătirii sufletești pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului.

Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
