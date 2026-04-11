



Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat vineri, 10 aprilie 2026, în mijlocul credincioșilor din Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Satu Mare, unde a săvârșit, în fruntea soborului de preoți și diaconi, Denia Prohodului Domnului.

Slujba, de o profundă încărcătură duhovnicească, a adunat numeroși credincioși, care au participat cu evlavie la rememorarea momentelor punerii în mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Grupului Psaltic „Sfântul Efrem Sirul”, alături de corul parohial, contribuind la atmosfera solemnă și emoționantă a slujbei.

La final, ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură, subliniind importanța trăirii autentice a Săptămânii Patimilor și a pregătirii sufletești pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului.