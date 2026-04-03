Direcția de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăria Municipiului Satu Mare a anunțat programul de lucru cu publicul pentru perioada 3–6 aprilie 2026, valabil atât pentru Serviciul Stare Civilă, cât și pentru ghișeele de evidență a persoanelor.
Potrivit informării oficiale, programul este următorul:
Serviciul Stare Civilă:
Vineri, 3 aprilie: 09:00–14:00
Sâmbătă, 4 aprilie: 09:00–12:00 (doar pentru înregistrarea deceselor)
Luni, 6 aprilie: 09:00–14:00
Căsătoriile vor fi oficiate conform programărilor efectuate în prealabil.
Serviciul de Evidență a Persoanelor și Ghișeu Unic:
Vineri, 3 aprilie: 09:00–14:00
Luni, 6 aprilie: 09:00–14:00
Reprezentanții instituției recomandă cetățenilor să țină cont de acest program special și să își planifice din timp deplasările la ghișee, pentru a evita aglomerația.