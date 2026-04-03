Program special la Evidența Persoanelor din Satu Mare, în perioada 3–6 aprilie 2026

Locale 03.04.2026 10:50
Direcția de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăria Municipiului Satu Mare a anunțat programul de lucru cu publicul pentru perioada 3–6 aprilie 2026, valabil atât pentru Serviciul Stare Civilă, cât și pentru ghișeele de evidență a persoanelor.

Potrivit informării oficiale, programul este următorul:

Serviciul Stare Civilă:

  • Vineri, 3 aprilie: 09:00–14:00

  • Sâmbătă, 4 aprilie: 09:00–12:00 (doar pentru înregistrarea deceselor)

  • Luni, 6 aprilie: 09:00–14:00

Căsătoriile vor fi oficiate conform programărilor efectuate în prealabil.

Serviciul de Evidență a Persoanelor și Ghișeu Unic:

  • Vineri, 3 aprilie: 09:00–14:00

  • Luni, 6 aprilie: 09:00–14:00

Reprezentanții instituției recomandă cetățenilor să țină cont de acest program special și să își planifice din timp deplasările la ghișee, pentru a evita aglomerația.

Mircea Govor
2
3
4
5
6
1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a12
a13
b
sd
b
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda