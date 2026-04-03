



Direcția de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăria Municipiului Satu Mare a anunțat programul de lucru cu publicul pentru perioada 3–6 aprilie 2026, valabil atât pentru Serviciul Stare Civilă, cât și pentru ghișeele de evidență a persoanelor.

Potrivit informării oficiale, programul este următorul:

Serviciul Stare Civilă:

Vineri, 3 aprilie : 09:00–14:00

Sâmbătă, 4 aprilie : 09:00–12:00 (doar pentru înregistrarea deceselor)

Luni, 6 aprilie: 09:00–14:00

Căsătoriile vor fi oficiate conform programărilor efectuate în prealabil.

Serviciul de Evidență a Persoanelor și Ghișeu Unic:

Vineri, 3 aprilie : 09:00–14:00

Luni, 6 aprilie: 09:00–14:00

Reprezentanții instituției recomandă cetățenilor să țină cont de acest program special și să își planifice din timp deplasările la ghișee, pentru a evita aglomerația.