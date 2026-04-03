Restricţii de circulaţie pe teritoriul Ungariei pentru autovehiculele de mare tonaj, în perioada Paștelui Catolic

Locale 03.04.2026 13:53
Autoritățile maghiare au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației că, în acest sfârșit de săptămână, când creștinii catolici sărbătoresc Paștele, circulația autovehiculelor de marfă cu masa mai mare de 7,5 tone este restricționată pe teritoriul Ungariei.

Potrivit autorităților din Ungaria, circulația acestui tip de vehicule se va desfășura conform următorului program:

Intervalul orar 

Trafic autovehicule cu o capacitate mai mare de 7,5 tone

03.04.2026, intervalul orar 07.00 - ora 23.00

Restricţionat

05.04.2026, ora 07.00 - ora 23.00

Restricţionat

06.04.2026, ora 07.00 ora 23.00

Restricționat

În intervalele vizate de restricţii şoferii automarfarelor au obligaţia să staţioneze în parcările special amenajate, până la reluarea circulației pe drumurile publice din ţara vecină. În acest sens, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmației va ţine legătura permanent cu autorităţile din Ungaria în vederea dispunerii unor măsuri comune pentru fluidizarea traficului la ridicarea restricţiilor, dacă acest lucru se va impune. Precizăm faptul că în intervalul orar respectiv, traficul de călători şi autoturisme se va desfăşura în condiţii normale. 

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
