Autoritățile maghiare au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației că, în acest sfârșit de săptămână, când creștinii catolici sărbătoresc Paștele, circulația autovehiculelor de marfă cu masa mai mare de 7,5 tone este restricționată pe teritoriul Ungariei.

Potrivit autorităților din Ungaria, circulația acestui tip de vehicule se va desfășura conform următorului program:

Intervalul orar Trafic autovehicule cu o capacitate mai mare de 7,5 tone 03.04.2026, intervalul orar 07.00 - ora 23.00 Restricţionat 05.04.2026, ora 07.00 - ora 23.00 Restricţionat 06.04.2026, ora 07.00 –ora 23.00 Restricționat