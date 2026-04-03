Sătmăreanca Taisa Silaghi va putea fi urmărită în această seară pe scena emisiunii Românii au talent, fiind singura reprezentantă a județului Satu Mare în ediția difuzată astăzi. Tânăra va prezenta un moment muzical în fața juriului și a publicului.

Cunoscută în plan local pentru pasiunea sa pentru muzică și pentru participările la diverse evenimente artistice, Taisa face astfel un pas important în evoluția sa, ajungând într-unul dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune din România.

Prezența ei în competiție a stârnit deja interesul comunității din Satu Mare, care o susține și îi urmărește parcursul cu entuziasm. Emisiunea este difuzată în această seară, de la ora 20:30, la PRO TV.