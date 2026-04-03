Sătmăreanca Taisa Silaghi urcă în această seară pe scena „Românii au talent”

Locale 03.04.2026 12:46
Sătmăreanca Taisa Silaghi urcă în această seară pe scena „Românii au talent”

Sătmăreanca Taisa Silaghi va putea fi urmărită în această seară pe scena emisiunii Românii au talent, fiind singura reprezentantă a județului Satu Mare în ediția difuzată astăzi. Tânăra va prezenta un moment muzical în fața juriului și a publicului.

Cunoscută în plan local pentru pasiunea sa pentru muzică și pentru participările la diverse evenimente artistice, Taisa face astfel un pas important în evoluția sa, ajungând într-unul dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune din România.

Prezența ei în competiție a stârnit deja interesul comunității din Satu Mare, care o susține și îi urmărește parcursul cu entuziasm. Emisiunea este difuzată în această seară, de la ora 20:30, la PRO TV.

