



Municipiul Satu Mare a devenit, pentru o zi, un adevărat teren de aventură pentru cei 280 de elevi participanți la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română pentru minorități și diaspora.

Tinerii au luat parte la o vânătoare de comori urbană, o activitate interactivă și captivantă care i-a purtat prin diferite puncte importante ale orașului. Prin joc, elevii au avut ocazia să descopere patrimoniul cultural, istoria și valorile locale, într-un mod dinamic și atractiv.

Atmosfera a fost una plină de energie și entuziasm, iar zâmbetele nu au lipsit pe tot parcursul traseului. Activitatea a îmbinat perfect componenta educativă cu cea recreativă, oferind participanților o experiență memorabilă.

Organizatorii au subliniat importanța unor astfel de inițiative, care contribuie la apropierea tinerilor de comunitate și la promovarea orașului Satu Mare într-un mod modern și prietenos.

Pentru elevii veniți din diferite zone ale țării și din diaspora, experiența a fost nu doar o provocare, ci și o oportunitate de a cunoaște mai bine orașul gazdă și de a lega noi prietenii.



