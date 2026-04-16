



Casa de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare a fost, în data de 15 aprilie 2026, gazda festivității de deschidere a Olimpiadei naționale de limba și literatura română pentru școli și secții cu predare în limbile minorităților și pentru românii din diaspora.

Evenimentul a reunit participanți din diverse spații culturale, uniți de pasiunea pentru limba română și de emoția începutului unei competiții de prestigiu. Deschiderea a avut loc într-o atmosferă caldă, sub semnul apartenenței și al valorilor comune.

Ceremonia a debutat cu intonarea Imnului Național al României, urmată de alocuțiuni susținute de inspectorul școlar general Ruxandra Monica Chivulescu, subprefectul Valer Besenyi, primarul Gábor Kereskényi, secretarul de stat Kallós Zoltán și președinta Comisiei Centrale, prof. univ. dr. Otilia Hedeșan.

Programul artistic a evidențiat diversitatea culturală a județului, prin momente susținute de Corul „Fülemüle” al Colegiului Național „Kölcsey Ferenc”, grupul „Gemeinsam” al Liceului Teoretic German „Johann Ettinger”, corul reunit al elevilor ucraineni din Micula și Halmeu, grupul „Flori de codru” din Tășnad, precum și un moment coregrafic coordonat de inspectorul Marius Boroș.

Evenimentul a marcat începutul unei competiții importante, dar și o întâlnire autentică între identități, tradiții și valori comune, având în centru limba română.

Participanții au fost întâmpinați cu mesajul de bun venit și încurajați să dea tot ce au mai bun în cadrul olimpiadei.