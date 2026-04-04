Târg de Paște în Piața Libertății: produse tradiționale și creații handmade, la cele 24 de căsuțe

Locale 04.04.2026 10:43
Atmosferă de sărbătoare în Satu Mare, unde Târgul de Paște din Piața Libertății atrage zilnic vizitatori cu o ofertă variată de produse tradiționale și creații artizanale.

La cele 24 de căsuțe amplasate în centrul orașului, meșterii populari și producătorii locali îi așteaptă pe sătmăreni cu o gamă bogată de articole specifice sărbătorilor pascale. De la cadouri unicat și obiecte de decor realizate manual, până la preparate culinare tradiționale, oferta este una diversificată și potrivită pentru toate gusturile.

Evenimentul aduce în prim-plan tradițiile locale și susține producătorii din zonă, oferind totodată vizitatorilor ocazia de a descoperi produse autentice și de a se bucura de spiritul sărbătorilor în inima orașului.

