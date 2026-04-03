



Centrul istoric din Satu Mare a fost, pentru câteva zeci de minute, locul unei activități pline de energie și voie bună, dedicate celor mici, în cadrul Târgului de Paște.

Zeci de copii au participat la o inedită vânătoare de comori, transformând zona centrală într-un spațiu al jocului și al descoperirii. Curioși și entuziaști, micii exploratori au pornit în căutarea „comorilor” ascunse, bucurându-se de fiecare indiciu și de fiecare surpriză pregătită de organizatori.

Evenimentul a adus zâmbete și momente de neuitat, copiii trăind din plin atmosfera de sărbătoare și aventura jocului în aer liber.

Activitatea face parte din seria manifestărilor organizate în cadrul Târgului de Paște, menite să aducă bucurie comunității și, în special, celor mai tineri participanți.