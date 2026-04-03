Vânătoare de comori pentru copii, la Târgul de Paște din Satu Mare

Locale 03.04.2026 13:51
Centrul istoric din Satu Mare a fost, pentru câteva zeci de minute, locul unei activități pline de energie și voie bună, dedicate celor mici, în cadrul Târgului de Paște.

Zeci de copii au participat la o inedită vânătoare de comori, transformând zona centrală într-un spațiu al jocului și al descoperirii. Curioși și entuziaști, micii exploratori au pornit în căutarea „comorilor” ascunse, bucurându-se de fiecare indiciu și de fiecare surpriză pregătită de organizatori.

Evenimentul a adus zâmbete și momente de neuitat, copiii trăind din plin atmosfera de sărbătoare și aventura jocului în aer liber.

Activitatea face parte din seria manifestărilor organizate în cadrul Târgului de Paște, menite să aducă bucurie comunității și, în special, celor mai tineri participanți.

Mircea Govor
2
3
4
5
6
1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a12
a13
b
sd
b
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda