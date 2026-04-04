







Centrul istoric din Satu Mare s-a transformat, în aceste zile, într-un spațiu plin de energie și culoare, dedicat celor mai mici vizitatori ai Târgului de Paște.

În 3 și 4 aprilie, copiii au participat la o amplă vânătoare de comori, devenind, pentru câteva ore, adevărați exploratori. Activitatea a adus împreună zeci de participanți, care au pornit în căutarea indiciilor și surprizelor pregătite de organizatori.

Cu mult entuziasm și curiozitate, cei mici au descoperit „comorile” ascunse, bucurându-se de fiecare etapă a jocului și de atmosfera festivă din centrul orașului. Evenimentul a fost marcat de râsete, voie bună și momente memorabile pentru copii și părinți deopotrivă.

Activitatea face parte din seria de evenimente organizate în cadrul Târgului de Paște, menite să aducă magia sărbătorilor mai aproape de comunitate și să ofere experiențe interactive pentru toate vârstele.







