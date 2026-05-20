Minora a fost transportată la spital după ce a fost acroșată de un autoturism pe strada Ștrandului

Un accident rutier soldat cu rănirea unei minore a avut loc în seara zilei de 19 mai 2026, pe strada Ștrandului din municipiul Satu Mare.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, oamenii legii din cadrul Poliția Municipiului Satu Mare au fost sesizați prin apel la 112, în jurul orei 20:31, cu privire la producerea unui eveniment rutier.

Minora traversa pe trecerea de pietoni

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un tânăr de 18 ani, din municipiul Satu Mare, aflat la volanul unui autoturism, ar fi acroșat o fată în vârstă de 14 ani, din aceeași localitate.

Conform anchetatorilor, minora s-ar fi angajat în traversarea drumului public pe trecerea de pietoni, aceasta fiind marcată și semnalizată corespunzător.

Victima a fost transportată la spital

În urma impactului, adolescenta a suferit leziuni și a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au procedat la testarea conducătorului auto cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările continuă

În prezent, oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier.

Polițiștii reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație și a unei atenții sporite în apropierea trecerilor pentru pietoni, în special în zonele urbane intens circulate.

