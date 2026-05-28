Cu prilejul desfășurării Zilelor Orașului Satu Mare, în perioada 29 mai – 31 mai a.c., polițiștii sătmăreni vor fi mobilizați pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, astfel încât toate activitățile organizate să se desfășoare în condiții de siguranță pentru participanți.

În această perioadă, polițiștii vor acționa împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, atât în zonele în care au loc manifestările cultural-artistice, cât și pe principalele artere de circulație, pentru prevenirea faptelor antisociale, menținerea ordinii publice și fluidizarea traficului rutier și pietonal.

Totodată, pentru buna desfășurare a evenimentelor, în intervalul 28 mai, ora 17:00 – 1 iunie, ora 06:00, traficul rutier va fi restricționat pe bulevardul Transilvania din municipiul Satu Mare, precum și pe strada Al. Ioan Cuza până la strada Păstrăvului, zilnic în intervalul orar 17:00-00:00. Recomandăm conducătorilor auto să utilizeze rute alternative, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren.

Pentru a evita incidentele neplăcute, recomandăm cetățenilor să acorde atenție bunurilor personale, să supravegheze copiii, să evite aglomerația excesivă și să sesizeze imediat orice faptă antisocială celui mai apropiat echipaj de poliție sau prin apel la 112.

De asemenea, adresăm conducătorilor auto recomandarea de a circula prudent, de a adapta viteza la condițiile de trafic și de a nu conduce sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise.

Polițiștiii sătmăreni vor fi la datorie pe întreaga perioadă a evenimentului pentru siguranța tuturor participanților.

Pentru a evita evenimentele neplăcute, recomandăm cetățenilor:

· Supravegheați permanent copiii, mai ales în zonele aglomerate sau în apropierea scenelor și spațiilor de joacă;

· Evitați să purtați sume mari de bani, obiecte de valoare sau bijuterii vizibile;

· Fiți atenți la bunurile personale ( de ex. genți, telefoane, portofele);

· În cazul în care observați persoane suspecte sau fapte antisociale, anunțați imediat cea mai apropiată patrulă de poliție sau apelați 112;

· Stabiliți un punct de întâlnire cu familia sau prietenii, în cazul în care vă pierdeți în mulțime;

· Păstrați documentele și bunurile de valoare în locuri sigure și evitați expunerea acestora;

· Nu răspundeți provocărilor și evitați implicarea în conflicte sau altercații;

· Pietonilor le recomandăm să traverseze doar prin locurile permise și să respecte semnalele polițiștilor rutieri.

Recomandări preventive ale polițiștilor pentru participanții la traficul rutier:

· Nu consumați alcool înainte de a urca la volan;

· Conducătorilor auto le recomandăm să manifeste răbdare și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri;

· Respectați indicațiile polițiștilor rutieri și semnalizarea temporară instituită pe durata evenimentului;

· Informați-vă din timp cu privire la restricțiile rutiere și planificați-vă traseul corespunzător;

· Evitați deplasările cu autoturismul în zonele restricționate și optați pentru mijloacele de transport în comun, dacă este posibil;

· Adaptați permanent viteza la condițiile de trafic și evitați manevrele riscante în zonele aglomerate;

· Evitați utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii autovehiculului;

· Acordați prioritate pietonilor și circulați cu atenție sporită în apropierea trecerilor de pietoni și a zonelor cu aflux mare de persoane.