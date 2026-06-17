



Clipe de tensiune, miercuri, în localitatea Mărtinești, unde un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească a pus în alertă forțele de intervenție. Situația putea degenera rapid într-o tragedie, având în vedere că în interiorul construcției se afla o butelie de gaz amenințată de flăcări.

Alarma a fost dată în jurul orei 11:00, iar la fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare. Pentru gestionarea situației au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, încadrate cu 16 cadre militare și un ofițer.

Flăcările amenințau gospodăriile din apropiere

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la nivelul anexei gospodărești, existând un risc real ca focul să se extindă la proprietățile învecinate.





Momentul critic al intervenției a fost identificarea unei butelii de gaz aflate în interiorul construcției. Pompierii au reușit să o extragă în siguranță, eliminând astfel pericolul unei explozii care ar fi putut amplifica dramatic efectele incendiului.

Intervenție rapidă, pagube limitate

Datorită reacției prompte a salvatorilor, incendiul a fost localizat într-un timp scurt, iar ulterior lichidat complet. În urma evenimentului au fost afectate aproximativ 50 de metri pătrați din anexă.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.





Cum a izbucnit incendiul

Primele concluzii ale anchetei indică drept cauză probabilă folosirea focului deschis în spații deschise. Pompierii reamintesc cetățenilor că utilizarea necorespunzătoare a focului, mai ales în apropierea construcțiilor și materialelor combustibile, poate genera incendii cu consecințe grave.

Intervenția de la Mărtinești se adaugă unei serii de misiuni care demonstrează cât de repede un gest aparent banal se poate transforma într-o situație de urgență cu potențial devastator.