Poezia a fost din nou în centrul atenției la Satu Mare, unde membrii și prietenii Cenaclului „Cronograf” s-au reunit pentru o întâlnire dedicată cuvântului scris, sensibilității și dialogului cultural.

Evenimentul, desfășurat miercuri, 17 iunie 2026, la Centrul de Creație, a purtat titlul sugestiv „Cireșe poetice”, oferind participanților o după-amiază în care versurile, emoțiile și reflecțiile au fost personajele principale.

Poezia, limbajul sufletului

Momentul central al întâlnirii a fost susținut de poetul Vasile Conioși Meșteșanu, care a lecturat creații încărcate de trăire și profunzime, reușind să creeze o atmosferă caldă și intimă.

Versurile prezentate au fost primite cu interes și apreciere de cei prezenți, demonstrând încă o dată că poezia rămâne o formă autentică de exprimare și de apropiere între oameni.

Un spațiu al dialogului și al culturii

Întâlnirea a reprezentat mai mult decât o simplă lectură publică. Participanții au avut ocazia să împărtășească impresii, să discute despre literatură și să redescopere puterea cuvântului într-o lume dominată de ritmul alert al cotidianului.

Sub semnul simbolic al „cireșelor poetice”, evenimentul a devenit o celebrare a frumosului, a sensibilității și a legăturilor create prin cultură.

Cenaclul care ține vie pasiunea pentru literatură

Prin activitățile sale constante, Cenaclul „Cronograf” continuă să ofere un cadru de întâlnire pentru scriitori, poeți și iubitori ai literaturii, contribuind la viața culturală a municipiului și la promovarea creației literare locale.

Întâlnirea de miercuri a demonstrat încă o dată că poezia nu și-a pierdut puterea de a emoționa, de a apropia oameni și de a transforma câteva ore obișnuite într-o experiență memorabilă.