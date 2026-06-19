



Vineri, 19 iunie 2026, la sediul PSD din municipiul Carei, s-a desfășurat Conferința Municipală de Alegeri a PSD Carei, eveniment în cadrul căruia a fost desemnată noua conducere a organizației pentru următorul mandat de patru ani.

La reuniune au participat președintele Organizației Județene PSD Satu Mare și deputat Mircea Govor, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare Roxana Petca și Cătălin Filip, președintele TSD Satu Mare Bianca Șorian, precum și consilierii locali municipali Eugen Binder, Simona Deac-Crețu și Sebastian Oneț.

Conferința a marcat și încheierea mandatului lui Eugen Binder în funcția de președinte al PSD Carei, conducerea organizației mulțumindu-i pentru activitatea desfășurată și implicarea în viața politică și administrativă a comunității.

În urma votului delegaților, Șorian Gavril a fost ales în funcția de președinte al Organizației Municipale PSD Carei, iar Simona Deac-Crețu va ocupa funcția de secretar executiv.

Din noua echipă de conducere mai fac parte vicepreședinții Marius Ciucoș, Rodica Maxi, Sebastian Oneț, Rodica Bereș, Alain Abrudean, Aurelia Csiki, Bianca Șorian, Liviu Ciucoș și Anca Iepure, alături de membrii Nela Buzura, Cătălin Terheș, Camelia Secan, Lorand Keseru, Cristina Stelli și Valerica Purcel.

Reprezentanții organizației și-au exprimat încrederea că noua conducere va contribui la consolidarea activității PSD în municipiul Carei și la promovarea proiectelor dedicate dezvoltării comunității locale în perioada următoare.