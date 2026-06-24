Deputatul Mircea Govor: „Fie ca binecuvântarea Sfântului Ioan să vă însoțească pe dumneavoastră și pe cei dragi”

Locale 24.06.2026 12:48
Deputatul Mircea Govor: „Fie ca binecuvântarea Sfântului Ioan să vă însoțească pe dumneavoastră și pe cei dragi”

Cu prilejul sărbătorii Sânzienelor și al Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, președintele PSD Satu Mare și deputatul Mircea Govor a transmis un mesaj de felicitare și binecuvântare tuturor celor care își serbează onomastica în această zi deosebită.

În mesajul său, Mircea Govor subliniază semnificația spirituală a sărbătorii și îndeamnă la credință, speranță și solidaritate între oameni:

„Sărbătoarea Sânzienelor ne aduce lumină în suflet, credință, speranță și puterea de a fi mai buni unii cu alții. Fie ca binecuvântarea Sfântului Ioan să vă însoțească pe dumneavoastră și pe cei dragi.”

Totodată, liderul social-democrat le urează „La mulți ani!” tuturor celor care poartă numele Sfântului Ioan și derivatele acestuia, dorindu-le sănătate, bucurii și împliniri alături de familie și cei apropiați.

Mesajul este transmis în contextul zilei de 24 iunie, când sunt celebrate atât tradiționalele Sânziene, cât și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. (radioromania.ro)

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