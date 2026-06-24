Comuna Hodod a găzduit evenimentul final al proiectului internațional RurALL, o inițiativă europeană care propune soluții concrete pentru revitalizarea satelor și valorificarea clădirilor neutilizate

Depopularea satelor și abandonarea clădirilor reprezintă două dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă mediul rural din România. La Hodod, însă, aceste probleme au devenit punctul de plecare al unui proiect european ambițios care își propune să transforme spațiile neutilizate în oportunități pentru comunitate și să ofere localităților rurale șanse reale de dezvoltare.

Miercuri, 24 iunie, comuna Hodod a găzduit evenimentul final de prezentare a proiectului RurALL, o inițiativă internațională finanțată prin Programul Regiunea Dunării 2021-2027.

Soluții pentru satele care pierd locuitori

În cadrul evenimentului, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, Nicoleta Lașan, a prezentat principalele obiective și rezultatele obținute în cadrul proiectului.

Accentul a fost pus pe colaborarea dintre administrațiile publice, comunitățile locale și specialiști, în vederea identificării unor soluții sustenabile pentru combaterea depopulării și revitalizarea zonelor rurale.

Pe durata implementării au fost elaborate două documente strategice importante: Manualul modelului de guvernanță participativă și Planul de implicare a comunității.

Ce s-a realizat concret la Hodod

Proiectul nu a rămas doar la nivel teoretic. În comuna Hodod au fost implementate mai multe acțiuni pilot menite să ofere exemple concrete de bune practici.

Astfel, au fost cartografiate 41 de clădiri, pentru 23 dintre acestea au fost realizate schițe de renovare, iar pentru alte trei imobile au fost elaborate planuri de afaceri care să permită renovarea și reutilizarea lor.

Specialiștii implicați în proiect au analizat starea clădirilor neutilizate și au identificat posibilități prin care acestea pot fi transformate în spații utile pentru comunitate.

Clădirile abandonate, transformate în resurse pentru comunitate

Unul dintre cele mai importante obiective ale proiectului este refuncționalizarea imobilelor abandonate sau insuficient utilizate.

Acestea ar putea deveni centre comunitare, spații pentru servicii publice, sedii pentru activități economice, proiecte sociale sau alte inițiative care să contribuie la revitalizarea localităților rurale.

Specialiștii consideră că astfel de investiții pot crește atractivitatea satelor atât pentru locuitori, cât și pentru potențiali investitori.

Model european bazat pe implicarea comunității

Arhitectul-șef al județului Satu Mare și expert în proiect, Gyüre-Rotariuc Noémi Andrea, a prezentat componenta tehnică a programului și soluțiile identificate pentru comuna Hodod.

De asemenea, Szilágyi Márton, ofițer de comunicare al proiectului, a prezentat Manualul modelului de guvernanță participativă, care promovează o colaborare strânsă între autorități, cetățeni, mediul privat, organizațiile civice și instituțiile educaționale.

Modelul urmărește ca deciziile privind dezvoltarea comunităților rurale să fie luate împreună cu locuitorii și nu exclusiv la nivel administrativ.

Primarul Balog Francisc: „Am învățat din experiența partenerilor europeni”

Primarul comunei Hodod, Balog Francisc, a evidențiat importanța participării localității în cadrul proiectului.

Edilul a subliniat că administrația locală a avut oportunitatea de a învăța din experiența partenerilor internaționali, de a înțelege mai bine nevoile comunității și de a identifica soluții pentru valorificarea patrimoniului construit existent.

Un proiect european de aproape 2,6 milioane de euro

Proiectul RurALL reunește 14 parteneri din 11 state europene și urmărește dezvoltarea unui model de guvernanță capabil să combată fenomenul depopulării rurale.

Valoarea totală a proiectului este de 2.597.692,50 euro, iar bugetul alocat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare se ridică la 159.700 euro.

Pentru comuna Hodod, proiectul reprezintă mai mult decât o inițiativă europeană. Este o oportunitate concretă de a transforma clădirile abandonate în resurse pentru dezvoltare și de a demonstra că viitorul satului românesc poate fi construit prin implicare, colaborare și viziune pe termen lung.



