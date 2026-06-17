Comunitatea negreșteană este în doliu după dispariția unuia dintre cei mai respectați dascăli, omul care și-a dedicat viața educației și formării generațiilor de elevi

O veste tristă a îndurerat comunitatea din Negrești-Oaș și întreaga Țară a Oașului. Profesorul Mihai Big, Cetățean de Onoare al orașului Negrești-Oaș și una dintre personalitățile marcante ale învățământului local, a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă o moștenire construită prin muncă, profesionalism și devotament față de educație.

Prin activitatea sa desfășurată de-a lungul deceniilor la catedră, profesorul Mihai Big a contribuit la formarea a numeroase generații de elevi, devenind un reper al școlii negreștene și un model de conduită pentru cei care au avut privilegiul de a-l cunoaște.

Un profesor care și-a dedicat viața educației

Primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, a transmis un mesaj emoționant de condoleanțe, evocând personalitatea și contribuția remarcabilă a celui care a fost profesorul Mihai Big.

„Astăzi, comunitatea noastră pierde nu doar un profesor de excepție, ci și unul dintre oamenii care și-au pus amprenta asupra educației negreștene. Prin activitatea sa la catedră, prin profesionalismul și dăruirea cu care și-a îndeplinit misiunea, domnul profesor Mihai Big a contribuit la formarea a generații întregi de elevi și la consolidarea prestigiului școlii negreștene”, a transmis edilul.

Potrivit acesteia, dispariția sa reprezintă o pierdere importantă pentru întreaga comunitate, care îi va păstra vie amintirea și îi va onora contribuția adusă învățământului și vieții publice locale.

Respectat pentru profesionalism și noblețe sufletească

Cei care l-au cunoscut îl descriu pe profesorul Mihai Big ca pe un om de o înaltă ținută morală, apreciat pentru seriozitatea, modestia și dedicarea sa.

„Dincolo de realizările profesionale, rămâne în memoria noastră ca un om de o aleasă ținută morală, de o rară noblețe sufletească și de o calitate umană extraordinară, respectat și apreciat de colegi, elevi și de întreaga comunitate”, a mai arătat Aurelia Fedorca.

Prin activitatea sa, profesorul a devenit un simbol al educației din Negrești-Oaș, iar generațiile care i-au trecut prin clasă îi vor purta mai departe lecțiile și valorile insuflate.

Recunoștința unei comunități

În aceste momente de tristețe, comunitatea negreșteană își exprimă recunoștința pentru tot ceea ce profesorul Mihai Big a oferit orașului și școlii prin munca sa neobosită și prin exemplul personal.

Mesajele de condoleanțe continuă să vină din partea foștilor elevi, colegilor și a celor care l-au cunoscut, semn al respectului de care s-a bucurat de-a lungul întregii sale vieți.

Primarul Aurelia Fedorca a transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate, foștilor colegi și elevilor care resimt profund această pierdere.

Un nume care va rămâne în istoria orașului

Prin întreaga sa activitate, profesorul Mihai Big și-a câștigat un loc aparte în istoria educației din Negrești-Oaș. Distincția de Cetățean de Onoare al orașului reprezintă doar una dintre recunoașterile unei vieți dedicate școlii și comunității.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Gazeta de Nord Vest și Nord Vest TV transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit pe profesorul Mihai Big.