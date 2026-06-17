Un bărbat de 52 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de polițiști și testat cu etilotestul. Rezultatul a indicat o concentrație de alcool mult peste limita legală.

Șofer prins beat la volan în miez de noapte! Alcoolemie uriașă descoperită de polițiști pe un drum din Satu Mare

O nouă situație alarmantă pe șoselele din județul Satu Mare. Un bărbat în vârstă de 52 de ani, din localitatea Santău, este cercetat penal după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului în cursul nopții de 16 iunie.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 23:30, pe drumul județean 108M, în localitatea Chereușa, unde polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Tășnad desfășurau activități specifice de supraveghere și control al traficului rutier.

Testul care l-a dat de gol

Oprit pentru verificări, șoferul a fost supus testării cu aparatul etilotest. Rezultatul afișat a indicat o concentrație de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește pragul legal și atrage răspunderea penală.

În urma rezultatului, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, procedură necesară pentru stabilirea exactă a alcoolemiei în sânge.

Dosar penal și cercetări în desfășurare

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Autoritățile reamintesc că urcarea la volan după consumul de alcool reprezintă unul dintre principalii factori generatori de accidente grave, punând în pericol atât viața conducătorului auto, cât și pe cea a celorlalți participanți la trafic.