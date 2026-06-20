Primele rezultate apar pe 1 iulie, iar notele finale vor stabili admiterea la liceu. Regulile sunt stricte, iar orice abatere poate duce la eliminarea din examen.

Luni, 22 iunie 2026, începe una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al elevilor de clasa a VIII-a: Evaluarea Națională. În județul Satu Mare, nu mai puțin de 2.516 absolvenți de gimnaziu sunt așteptați să susțină examenul în cele 21 de centre organizate special pentru această sesiune.

Examenul reprezintă momentul decisiv care va influența admiterea în învățământul liceal, media obținută la Evaluarea Națională fiind criteriul principal pentru repartizarea elevilor în clasa a IX-a.

Trei probe care pot schimba destine

Calendarul examenului debutează luni, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Miercuri, 24 iunie, elevii vor susține proba la Matematică, iar vineri, 26 iunie, cei care au studiat în limba maternă vor participa la ultima probă scrisă.

Accesul candidaților în centrele de examen este permis între orele 08:00 și 08:30, iar probele încep la ora 09:00. Elevii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valabil și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră.

Durata fiecărei probe este de două ore, calculată după completarea datelor de identificare. Pentru elevii care beneficiază de condiții speciale aprobate conform legislației în vigoare, timpul de lucru poate fi prelungit cu până la două ore.

Toleranță zero pentru tentativele de fraudă

Autoritățile educaționale atrag atenția că regulile de desfășurare sunt extrem de stricte. În sălile de examen este interzisă introducerea telefoanelor mobile, a dispozitivelor electronice, a manualelor, notițelor, culegerilor sau a oricăror materiale care ar putea facilita rezolvarea subiectelor.

De asemenea, ghiozdanele, rucsacurile, poșetele și alte obiecte personale trebuie lăsate în spațiile special amenajate. Elevii care refuză respectarea acestei obligații nu vor fi primiți în examen.

Pentru asigurarea transparenței și a corectitudinii, toate probele sunt monitorizate și înregistrate audio-video.

Rezultatele, afișate în sistem anonimizat

Primele rezultate vor fi publicate în data de 1 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor putea depune contestații.

Procedura continuă și în zilele de 2 și 3 iulie. Vizualizarea lucrărilor nu condiționează depunerea unei contestații, după cum nici consultarea lucrării nu obligă elevul să conteste nota primită.

O particularitate importantă este faptul că elevii care doresc să își vizualizeze lucrările trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau reprezentant legal.

Rezultatele finale, după soluționarea tuturor contestațiilor, vor fi afișate în 8 iulie.

Admiterea la liceu depinde de media examenului

Media de admitere în clasa a IX-a va fi calculată exclusiv pe baza notelor obținute la Evaluarea Națională. Aceasta reprezintă media aritmetică a rezultatelor de la probele susținute, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

Comunicarea rezultatelor se va face anonimizat, prin coduri individuale atribuite fiecărui candidat, în conformitate cu normele privind protecția datelor personale.

Linii TELVERDE pentru sesizarea problemelor

Pentru raportarea eventualelor disfuncționalități în desfășurarea examenului, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziție numărul TELVERDE 0800.801.100, disponibil în zilele probelor scrise.

La nivel județean, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a deschis linia TELVERDE 0800.816.261, unde pot fi semnalate eventuale probleme legate de organizarea și desfășurarea examenului.

În fiecare zi de examen, subiectele și baremele de corectare vor fi publicate la ora 15:00, oferind elevilor și părinților posibilitatea de a verifica modul de rezolvare a cerințelor.

Pentru mii de elevi sătmăreni, următoarele săptămâni vor fi decisive. După ani de studiu, Evaluarea Națională devine examenul care poate deschide drumul către liceul dorit și, implicit, către viitoarea carieră.