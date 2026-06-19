



Muzeul Județean Satu Mare , în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș , invită publicul marți, 23 iunie 2026 , de la ora 19:00 , la vernisajul expoziției „Soarele și Luna” , un eveniment organizat în preajma sărbătorii tradiționale a Sânzienelor.



Inspirată de simbolismul solstițiului de vară și de bogata moștenire culturală asociată acestei perioade, expoziția propune o incursiune în universul reprezentărilor astrale din patrimoniul arheologic și etnografic. Vizitatorii vor putea admira fragmente ceramice, piese de podoabă, obiecte de mobilier și textile decorate cu motive ale Soarelui și Lunii, simboluri care au traversat secolele și au fost asociate cu fertilitatea, regenerarea, timpul și ordinea cosmică.

Organizatorii își propun să evidențieze modul în care aceste reprezentări au influențat cultura materială și imaginarul colectiv de-a lungul mileniilor, oferind publicului o perspectivă asupra continuității și transformării lor în tradițiile populare.

După vernisaj, participanții vor avea ocazia să ia parte la un atelier de împletit coronițe de Sânziene, activitate menită să readucă în atenție una dintre cele mai îndrăgite tradiții populare românești și să ofere o experiență interactivă dedicată patrimoniului cultural.

Evenimentul este deschis tuturor celor pasionați de istorie, etnografie și tradiții, fiind o invitație la redescoperirea simbolurilor care au însoțit generații întregi și continuă să fascineze și astăzi.