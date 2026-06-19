



Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare desfășoară verificări pentru găsirea unei femei în vârstă de 58 de ani, din municipiul Satu Mare, care a fost reclamată ca dispărută.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, în cursul zilei de 18 iunie, o femeie de 51 de ani a sesizat faptul că sora sa, Todor Klara, nu s-a prezentat la locul de muncă, nu mai poate fi contactată telefonic și nu se află la domiciliu.

Semnalmentele persoanei dispărute sunt:

înălțime: aproximativ 1,60 metri ;

greutate: aproximativ 55 de kilograme ;

ochi albaștri ;

păr șaten cu șuvițe blonde.

La acest moment, nu se cunosc articolele vestimentare pe care femeia le purta la plecare.

Poliția face apel la cetățenii care dețin informații ce ar putea contribui la găsirea acesteia să apeleze de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție. Orice detaliu poate fi important pentru localizarea femeii și clarificarea situației sale.