



Ediția a V-a a Festivalului Ecvestru a transformat comuna într-un adevărat centru al tradițiilor rurale, al eleganței cabaline și al bucuriei comunitare





O zi splendidă, o comunitate unită și o atmosferă încărcată de entuziasm au marcat debutul și desfășurarea celei de-a V-a ediții a Festivalului Ecvestru de la Medieșu Aurit. Organizat de Primăria Comunei Medieșu Aurit, în parteneriat cu Asociația „Tărâmul Cailor”, evenimentul a reunit crescători de cai, pasionați ai sporturilor ecvestre și numeroși vizitatori veniți să descopere farmecul unei tradiții care continuă să fascineze generații întregi.

Un spectacol al nobleței și al tradiției

Zona de evenimente din Medieșu Aurit a devenit, pentru o zi, locul în care frumusețea cailor și măiestria celor care îi cresc și îi pregătesc au fost în centrul atenției. Participanții au admirat parade ecvestre impresionante, demonstrații de dresaj și îndemânare, precum și probe care au evidențiat forța și disciplina acestor animale remarcabile.





Fiecare moment din program a fost primit cu aplauze de public, iar atmosfera de sărbătoare a confirmat încă o dată interesul tot mai mare de care se bucură evenimentele dedicate lumii ecvestre în județul Satu Mare.

Demonstrații care au ținut publicul cu sufletul la gură

Unul dintre punctele de atracție ale festivalului l-au constituit demonstrațiile spectaculoase pregătite de participanți. Exercițiile de dresaj, probele de tracțiune și prezentările raselor de cai au oferit publicului ocazia de a descoperi atât eleganța, cât și utilitatea acestor animale în viața comunităților rurale.

Vizitatorii au putut observa îndeaproape relația specială dintre cai și proprietarii lor, o legătură construită prin muncă, respect și pasiune.

Bucurie pentru întreaga familie

Festivalul nu s-a adresat doar iubitorilor de cai. Organizatorii au pregătit activități dedicate copiilor, momente de recreere și surprize pentru toate categoriile de vârstă. În paralel cu programul ecvestru, momentele artistice au completat atmosfera festivă și au oferit publicului o experiență diversificată.

Familii întregi au ales să petreacă ziua în aer liber, transformând evenimentul într-o adevărată sărbătoare a comunității.

O ediție care a confirmat succesul unei tradiții

Cea de-a V-a ediție a Festivalului Ecvestru a demonstrat că astfel de manifestări au devenit repere importante pentru promovarea tradițiilor locale și pentru păstrarea patrimoniului cultural rural. Interesul crescut al publicului și numărul mare de participanți au confirmat faptul că pasiunea pentru lumea ecvestră rămâne vie și continuă să aducă oamenii împreună.

Prin organizarea acestui eveniment, Primăria Comunei Medieșu Aurit și Asociația „Tărâmul Cailor” au reușit să ofere comunității o experiență memorabilă, în care tradiția, spectacolul și spiritul local s-au îmbinat într-un mod autentic și impresionant.