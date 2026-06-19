







Focarele de pestă porcină africană din localitățile Chereușa, Resighea și Turt au fost stinse, iar restricțiile instituite în zonele de protecție și supraveghere au fost ridicate. Măsura a fost dispusă în temeiul prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 și ale Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului, în urma evaluării situației epidemiologice și a îndeplinirii condițiilor prevăzute de legislația europeană în domeniu.





Stingerea focarelor și ridicarea restricțiilor reprezintă rezultatul activității susținute desfășurate de structurile sanitar-veterinare, în colaborare cu autoritățile locale și cu crescătorii din zonele afectate, în cadrul măsurilor de prevenire și combatere a bolilor la animale.





„Stingerea acestor focare este urmarea unei colaborări instituționale eficiente și a respectării riguroase a măsurilor sanitar-veterinare. La nivelul județului rămân active trei focare de pestă porcină africană, în localitățile Porumbești, Lechința și Turulung, pentru a căror închidere continuăm aplicarea măsurilor prevăzute în planul de control al pestei porcine africane și pe care estimăm că le vom stinge în cursul săptămânii viitoare. Mulțumesc tuturor celor implicați și asigur crescătorii din județul Satu Mare de sprijinul nostru constant. Instituția Prefectului Județul Satu Mare va continua să asigure coordonarea instituțiilor cu atribuții în domeniu, în vederea limitării răspândirii bolii și protejării efectivelor de animale din județ." - prefect Altfatter Tamás