Administrația locală condusă de primarul Ovidiu Duma continuă investițiile menite să sprijine educația și sănătatea, prin construirea unui imobil care va oferi locuințe pentru specialiștii care activează în comunitate

Unul dintre proiectele importante derulate de administrația locală din Ardud se apropie de finalizare. Blocul nZEB destinat medicilor și cadrelor didactice se află într-un stadiu avansat de execuție, iar în această perioadă echipele de muncitori lucrează la amenajările interioare ale imobilului.

Anunțul a fost făcut de primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, care a subliniat importanța investiției pentru dezvoltarea comunității și pentru creșterea atractivității orașului în rândul specialiștilor din domeniile educației și sănătății.

Șase apartamente pentru profesori și medici

Potrivit proiectului, noul imobil va cuprinde șase apartamente moderne, care vor fi repartizate cadrelor didactice și medicilor ce își desfășoară activitatea în Ardud și în localitățile aparținătoare.





Investiția vine ca răspuns la una dintre provocările cu care se confruntă multe comunități din România: atragerea și menținerea personalului calificat în sistemul de educație și în cel medical. Prin asigurarea unor condiții locative moderne, administrația locală urmărește să ofere un argument suplimentar pentru cei care aleg să profeseze în Ardud.

„Imobilul va cuprinde șase apartamente, care, conform proiectului, vor fi repartizate cadrelor didactice și medicilor care își desfășoară activitatea în Ardud și în localitățile aparținătoare”, a transmis primarul Ovidiu Duma.

O investiție în viitorul comunității

Edilul consideră că acest proiect reprezintă mai mult decât o simplă investiție în infrastructura locativă. Blocul nZEB este gândit ca un instrument de dezvoltare locală, capabil să contribuie la consolidarea serviciilor publice esențiale pentru cetățeni.

„Acest proiect reprezintă un sprijin important pentru comunitatea noastră, fiind un atu în atragerea și menținerea personalului calificat în orașul Ardud”, a declarat primarul.

Într-un context în care multe localități întâmpină dificultăți în recrutarea profesorilor și a medicilor, administrația din Ardud mizează pe investiții concrete și soluții pe termen lung pentru a asigura servicii de calitate în educație și sănătate.

Ardudul investește în oameni

Proiectul blocului destinat medicilor și cadrelor didactice reflectă direcția de dezvoltare asumată de administrația locală, una în care investițiile nu vizează doar infrastructura, ci și crearea unor condiții care să încurajeze profesioniștii să își construiască un viitor în comunitate.

Odată finalizată, clădirea va deveni un exemplu de bună practică în ceea ce privește susținerea resursei umane din domeniile esențiale, contribuind la creșterea calității vieții și la dezvoltarea durabilă a orașului Ardud.