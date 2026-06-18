Fotbalul românesc trăiește un moment de referință, iar printre cei mai mândri de reușita arbitrului internațional Istvan Kovacs se numără și activistul tășnădean Cristi Irimuș, prieten al acestuia încă din copilărie.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Irimuș și-a exprimat susținerea și admirația față de arbitrul român, desemnat de FIFA să conducă la centru partida programată pe 20 iunie 2026, pe stadionul din Monterrey, Mexic, în cadrul Grupei F a Campionatului Mondial.

O delegare cu o încărcătură istorică

Potrivit anunțului FIFA, meciul arbitrat de Istvan Kovacs va fi unul cu totul special: partida cu numărul 1.000 din istoria Campionatelor Mondiale.

O asemenea delegare este considerată una dintre cele mai prestigioase din cariera unui arbitru și reprezintă o nouă confirmare a valorii românului, aflat de ani buni în elita arbitrajului european și mondial.

„Ai șansa să scrii istorie”

Cristi Irimuș a evidențiat parcursul impresionant al arbitrului și sacrificiile făcute pentru a ajunge la acest nivel.

„Este un moment special pentru fotbalul românesc. După patru decenii, Istvan readuce România în elita arbitrajului mondial. Este rezultatul a ani întregi de muncă, disciplină, sacrificii și performanțe la cel mai înalt nivel”, a transmis acesta.

Mesajul său a fost unul încărcat de emoție și încredere în viitorul arbitrului român.

„Îți doresc din tot sufletul mult succes, Istvan! Sunt convins că acesta este doar un pas către o realizare și mai mare. Sper să te văd arbitrand și marea finală a Campionatului Mondial – ar fi încununarea perfectă a unei cariere extraordinare”, a mai scris Cristi Irimuș.





România revine în prim-planul arbitrajului mondial

Ultimul arbitru român care a condus la centru un meci la Campionatul Mondial a fost Ioan Igna, pe 21 iunie 1986, în celebrul sfert de finală dintre Brazilia și Franța.

La aproape 40 de ani distanță, Istvan Kovacs reușește să readucă România în atenția lumii fotbalului prin prestațiile sale apreciate la cele mai importante competiții internaționale.

Pentru mulți iubitori ai fotbalului, delegarea de la Monterrey este mai mult decât un simplu meci. Este confirmarea faptului că un român poate ajunge din nou în elita arbitrajului mondial și poate visa chiar la cea mai mare onoare posibilă: arbitrarea finalei Cupei Mondiale.