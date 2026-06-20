În plină perioadă a Evaluării Naționale și a Bacalaureatului, autoritățile le cer familiilor să pună pe primul loc echilibrul emoțional al copiilor și nu presiunea performanței.

În timp ce mii de elevi din întreaga țară se pregătesc să susțină examenele care le pot influența parcursul educațional, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare se alătură unei campanii naționale cu un mesaj puternic și profund: niciun rezultat școlar nu este mai important decât sănătatea emoțională a unui copil.

Inițiată de Ministerul Afacerilor Interne, campania „Cea mai mare notă pentru copilul tău este să fii alături de el! Niciun examen nu merită un copil pierdut!” își propune să atragă atenția asupra presiunii pe care mulți elevi o resimt în această perioadă și asupra rolului esențial pe care familia îl are în gestionarea emoțiilor și a stresului.

Dincolo de note, copiii au nevoie de sprijin

Mesajul transmis de autorități vine într-un moment în care emoțiile, teama de eșec și așteptările ridicate pot deveni copleșitoare pentru mulți adolescenți.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare subliniază că rezultatele școlare reflectă nivelul de pregătire al elevilor și au, fără îndoială, importanța lor. Cu toate acestea, starea emoțională, încrederea în sine și sentimentul de siguranță trebuie să rămână priorități pentru orice părinte.

Campania îndeamnă familiile să privească dincolo de cifrele de pe foaia de examen și să ofere copiilor susținerea morală de care au nevoie pentru a depăși cu succes această etapă importantă a vieții lor.

Presiunea excesivă poate lăsa urme adânci

Specialiștii atrag atenția că succesul nu se măsoară exclusiv prin performanțe academice. Un copil care se simte susținut, ascultat și înțeles are șanse mult mai mari să gestioneze provocările și să își dezvolte încrederea necesară pentru viitor.

În acest context, autoritățile transmit un mesaj clar către părinți: examenele sunt importante, însă nu trebuie transformate într-o sursă de presiune care să afecteze echilibrul emoțional al copiilor.

Familia, factorul decisiv în reușita copiilor

Prin implicarea în această campanie, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare își reafirmă angajamentul pentru protecția și bunăstarea copiilor, evidențiind rolul fundamental pe care familia îl joacă în dezvoltarea armonioasă a tinerilor.

Mesajul campaniei este unul simplu, dar extrem de puternic: cea mai mare reușită pentru un copil nu este doar o notă mare, ci certitudinea că are alături oameni care îl susțin necondiționat, indiferent de rezultat.

În perioada examenelor, poate cea mai importantă lecție pentru părinți este aceea că iubirea, răbdarea și încurajarea valorează mai mult decât orice calificativ.



