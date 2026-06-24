



Cu prilejul Zilei Iei Românești, sărbătorită anual în 24 iunie, președintele PSD Satu Mare și deputatul Mircea Govor a transmis un mesaj de apreciere pentru una dintre cele mai importante piese ale patrimoniului cultural național.

În mesajul publicat cu această ocazie, Mircea Govor subliniază valoarea simbolică a iei românești, descriind-o drept „nu doar o piesă de port, ci o poveste țesută în tradiții, credință și iubire de neam”. Totodată, acesta îi îndeamnă pe români să poarte costumul tradițional cu mândrie și să păstreze vie moștenirea culturală transmisă din generație în generație.

„Să o purtăm cu mândrie! La mulți ani!”, este mesajul adresat de liderul social-democrat sătmărenilor și tuturor românilor cu ocazia acestei zile dedicate identității și valorilor tradiționale.

Ziua Iei este celebrată în fiecare an pe 24 iunie și promovează bluza tradițională românească drept un simbol al identității naționale, al meșteșugului autentic și al patrimoniului cultural românesc.