În ediția de astăzi a rubricii „Mondialu din fața televizorului” stăm de vorbă cu Florin Gardoș, sătmăreanul care a evoluat la nivel înalt în fotbalul european, inclusiv în Premier League, la Southampton. Analizăm împreună primele impresii de la Mondial, echipele care au impresionat, Anglia lui Tuchel și lecțiile pe care România le poate lua din fotbalul mare.

Florine, după prima etapă de grupe, câte meciuri ai reușit să vezi? Ai intrat în ritmul Mondialului sau încă faci selecția?

— Un singur meci am reușit să îl văd cap-coadă, Franța – Senegal. Orele sunt destul de nepotrivite, dar și perioada este foarte aglomerată pentru mine, mai ales acum, din noua postură.

Care a fost meciul care te-a făcut să spui: „Ăsta e Mondialul”?

— Mi-a plăcut Anglia – Croația, chiar dacă nu am prins finalul. În general au fost meciuri bune.

După atâția ani în fotbal, mai poți să vezi un meci ca un suporter normal sau îți fug ochii la fundașul dreapta, la linia defensivă și la cum se așază echipa?

— Când mă uit la meciuri care nu au legătură cu echipa mea, mă uit și ca un suporter, dar observ și greșelile din apărare. Asta probabil rămâne după o carieră de fundaș.

Ca fost fundaș, te uiți prima dată la goluri sau la cum se apără echipele?

— Tot la goluri mă uit prima dată.

După primele meciuri, cine ți se pare că a arătat cel mai bine? O favorită sau o surpriză?

— Franța are o echipă excelentă. În momentul acesta o văd favorită.

Ai observat ceva nou tactic? Se vede vreo tendință — pressing mai agresiv, fundași mai sus, tranziții mai rapide?

— Nu pot să spun că am văzut ceva deosebit tactic până acum.

Mai există diferența mare între Europa și restul lumii sau s-a apropiat fotbalul?

— Cred că unele echipe care au fost foarte bune de-a lungul istoriei, cum este Brazilia, au scăzut. În schimb, echipele africane sunt din ce în ce mai bune. Totuși, cred că în general echipele europene sunt și vor rămâne mai puternice.

Anglia a debutat cu victorie, dar presa engleză a remarcat și probleme. Ai stat ani acolo. Ce simți din presa engleză după primul meci: entuziasm sau neîncredere?

— Presa a fost destul de entuziasmată. În general consideră că Anglia are suficientă calitate ofensivă pentru a câștiga turneul. Eu, în schimb, sunt puțin sceptic.

Anglia are generația, are talentul și are acum și un antrenor german. Ce îi mai lipsește să câștige un turneu mare?

— Tuchel are o reputație de antrenor dur și ține foarte mult la disciplină. Personal îmi place, dar cu astfel de antrenori există mereu riscul să superi jucătorii importanți din vestiar și să apară probleme.

Harry Kane rămâne omul-cheie sau Anglia trebuie să iasă din dependența de el?

— Cred că trebuie să găsească un alt marcator. A ajuns la o vârstă la care randamentul lui va scădea treptat.

Bellingham este deja lider sau încă se construiește povestea în jurul lui?

— Îmi place foarte mult Bellingham. Cred că accidentările din ultimul sezon i-au oprit puțin progresul, dar are un potențial uriaș.





Ca fundaș, ce apărător ți-a atras atenția până acum?

— Mi-a plăcut Upamecano. Nu urmăresc Bundesliga, dar m-a impresionat cât de puternic a fost în meciul cu Senegal. Dacă ar fi să aleg un singur fundaș central, l-aș spune pe Saliba.

Se mai câștigă Mondiale cu apărare solidă sau trebuie să ai obligatoriu supervedete în atac?

— Cred că o apărare bună te poate duce în fazele superioare ale competiției, dar pentru a câștiga ai nevoie de calitate peste tot.

Ai văzut vreun duel individual în care ai zis: „Ăsta e fotbal de nivel mare”?

— M-am uitat la Statele Unite și am fost surprins de nivelul la care joacă fotbaliștii americani. Doar doi jucători din lot sunt din MLS, iar unul dintre ei, Ream, a jucat 10 ani în Premier League. La fel și echipele africane. Asta ne trebuie și nouă: jucători în campionate puternice.

Dacă te uiți la Mondial, te gândești și la România? Ce ne mai trebuie să ajungem din nou acolo?

— Infrastructură mai bună la nivel de copii, antrenori bine pregătiți și o metodologie clară.

Dacă ai aduce trei lucruri din fotbalul mare în România, care ar fi?

— Exact acestea: infrastructură, antrenori bine pregătiți și o metodologie care să fie respectată.

Dacă ai pune acum un bilet imaginar: cine ridică trofeul?

— Franța.

Jucătorul turneului până acum?

— Messi.

Cine este echipa pe care nu o bagă lumea în seamă, dar poate încurca favoritele?

— Maroc sau Norvegia.

Nu ai fi vrut să ajungi la acest Mondial?

— Mi-ar fi plăcut să ajung, mai ales dacă era și România acolo. În plus, prețurile au fost destul de mari.

Când ajungi la Satu Mare?

— Încerc să ajung luna viitoare, dar este destul de greu acum pentru că sunt implicat la Chindia.

Când începeți pregătirea pentru Liga a II-a?

— Începem pregătirea luni.

Era mai bine ca jucător sau acum, ca și conducător?

— Ca jucător, 100%.

Florin Cristian Mureșan