Bărbatul de 47 de ani a fost oprit de polițiști în timpul unui control rutier. Verificările au scos la iveală o situație incredibilă: nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

O acțiune de rutină a polițiștilor rutieri din municipiul Satu Mare s-a transformat într-un nou caz de încălcare gravă a legislației rutiere. Un motociclist a fost depistat în trafic conducând fără să dețină permis de conducere, punând astfel în pericol siguranța participanților la trafic.

Incidentul s-a petrecut în cursul zilei de 18 iunie, în jurul orei 11:30, pe Podul Transilvania, una dintre cele mai circulate zone din municipiul Satu Mare.

Oprire în trafic și descoperire surprinzătoare

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu când au decis să oprească pentru control un motociclu condus de un bărbat în vârstă de 47 de ani, domiciliat în municipiul Satu Mare.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, oamenii legii au constatat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, deși se afla la ghidonul unui motociclu și circula pe un drum public intens tranzitat.

Dosar penal pentru conducere fără permis

Fapta este considerată infracțiune conform legislației în vigoare, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Pericol real pentru siguranța rutieră

Polițiștii reamintesc că urcarea la volan sau la ghidon fără permis de conducere reprezintă una dintre cele mai grave încălcări ale normelor rutiere, întrucât lipsa pregătirii și a dreptului legal de a conduce poate genera situații cu consecințe dramatice.

Astfel de comportamente nu pun în pericol doar viața celui care conduce ilegal, ci și siguranța celorlalți participanți la trafic.