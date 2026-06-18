Polițiștii sătmăreni au continuat acțiunile de amploare pentru creșterea siguranței rutiere și menținerea ordinii publice în județ. Rezultatele controalelor desfășurate în data de 17 iunie arată că numeroși participanți la trafic au ignorat regulile de circulație.

În urma verificărilor efectuate pe drumurile din județ, oamenii legii au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 90.000 de lei.

Șoferii indisciplinați, în continuare în vizorul poliției

Acțiunile desfășurate de polițiști au avut ca scop prevenirea accidentelor și combaterea principalelor cauze care generează evenimente rutiere grave.

Echipajele au monitorizat traficul în mai multe zone ale județului, intervenind acolo unde au fost constatate încălcări ale legislației rutiere.

Numărul ridicat de sancțiuni aplicate într-o singură zi demonstrează că mulți conducători auto continuă să trateze cu superficialitate regulile care au rolul de a proteja viața și integritatea participanților la trafic.

Avertismentul polițiștilor: alcoolul și viteza rămân printre cele mai mari pericole

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare atrage atenția că printre cele mai grave comportamente întâlnite în trafic se numără conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive și nerespectarea limitelor legale de viteză.

Totodată, polițiștii avertizează asupra depășirilor efectuate în zone interzise, neacordării priorității pietonilor și utilizării autovehiculelor cu defecțiuni tehnice care pot pune în pericol siguranța rutieră.

Recomandări pentru evitarea accidentelor

Pentru reducerea riscului producerii unor tragedii pe șosele, polițiștii le recomandă participanților la trafic:

să nu urce la volan după consumul de alcool sau droguri;

să respecte limitele legale de viteză;

să evite depășirile periculoase;

să acorde prioritate pietonilor;

să circule cu vehicule aflate într-o stare tehnică corespunzătoare;

să manifeste prudență și responsabilitate în orice situație.

Controalele continuă

Reprezentanții IPJ Satu Mare anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, obiectivul principal fiind reducerea numărului de accidente și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

Mesajul polițiștilor este unul clar: respectarea regulilor de circulație nu este opțională, iar cei care le ignoră riscă sancțiuni consistente și, în unele cazuri, chiar dosare penale.