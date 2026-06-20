Zeci de sancțiuni pentru tulburarea ordinii publice și sute de amenzi aplicate în trafic. Mai mulți șoferi au rămas fără permis, iar alte vehicule au fost trase pe dreapta din cauza problemelor tehnice.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 18 iunie, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile din județ.

Rezultatul controalelor este unul semnificativ: peste 300 de sancțiuni contravenționale aplicate și amenzi care depășesc valoarea totală de 150.000 de lei.

Toleranță zero pentru încălcarea legii

În cadrul activităților destinate menținerii unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 50.000 de lei.

Acțiunile au vizat prevenirea faptelor antisociale, descurajarea comportamentelor care pot afecta liniștea publică și creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni.

Filtre și controale în trafic pe drumurile din județ

O atenție deosebită a fost acordată traficului rutier. Polițiștii au desfășurat activități de supraveghere, control și fluidizare a circulației, verificând respectarea regulilor de circulație de către conducătorii auto.

În urma verificărilor, au fost aplicate peste 250 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 100.000 de lei.

Totodată, oamenii legii au dispus suspendarea dreptului de a conduce în cazul a 10 șoferi care au încălcat grav legislația rutieră. De asemenea, au fost reținute 12 certificate de înmatriculare pentru autovehicule care nu îndeplineau condițiile tehnice necesare circulației pe drumurile publice.

Poliția avertizează: o clipă de neatenție poate avea consecințe dramatice

Pe fondul numărului ridicat de accidente produse la nivel național, polițiștii sătmăreni reamintesc participanților la trafic câteva reguli esențiale care pot salva vieți.

Șoferii sunt sfătuiți să nu urce la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, să respecte limitele legale de viteză și să evite depășirile în zonele unde acestea sunt interzise.

De asemenea, conducătorii auto trebuie să manifeste prudență sporită în apropierea trecerilor de pietoni și să acorde prioritate celor care traversează regulamentar.

Responsabilitatea în trafic, cheia prevenirii accidentelor

Polițiștii atrag atenția și asupra obligațiilor celorlalte categorii de participanți la trafic. Pietonii sunt îndemnați să traverseze exclusiv prin locurile special amenajate și numai după o asigurare temeinică, iar bicicliștii să utilizeze pistele dedicate sau să circule regulamentar pe partea carosabilă.

În același timp, șoferii sunt avertizați să nu circule cu autovehicule care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale, precum frânarea, direcția, iluminarea sau evacuarea.

Prin aceste acțiuni, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare transmite un mesaj clar: respectarea regulilor de circulație și a normelor de conviețuire socială rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire a accidentelor și de protejare a vieții.