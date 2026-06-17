Cu doar o săptămână înainte de Evaluarea Națională, elevii au ales să își exprime recunoștința față de diriginta lor, Bianca Costea, printr-un gest original care a impresionat întreaga clasă

Într-o perioadă marcată de emoțiile și presiunea examenelor, elevii clasei a VIII-a A de la Liceul de Arte „Aurel Popp” din Satu Mare au demonstrat că între profesori și elevi se pot crea legături care depășesc cu mult granițele unei simple relații școlare.

Cu doar o săptămână înainte de începerea Evaluării Naționale, adolescenții au pus la cale o surpriză specială pentru diriginta lor, profesoara Bianca Costea, dorind să îi transmită într-un mod inedit cât de mult au apreciat sprijinul și implicarea sa de-a lungul anilor de gimnaziu.

O idee simplă, dar plină de emoție

Pentru ca surpriza să fie perfectă, elevii au pregătit totul în secret. Mai întâi au identificat mașina profesoarei, iar apoi au trecut la treabă.

Sute de bilețele au fost lipite pe autoturism, fiecare purtând același mesaj simplu, dar puternic: „Mulțumesc!”.

Gestul a fost atent pregătit și documentat de elevi, care au filmat și fotografiat întreaga acțiune pentru a păstra vie amintirea momentului.

Reacția dirigintei: „M-am emoționat”

Momentul în care profesoara și-a descoperit mașina acoperită de mesaje de recunoștință a fost unul încărcat de emoție.

Surprinsă și vizibil impresionată, Bianca Costea a primit cu bucurie gestul elevilor săi, care au ales să își exprime aprecierea înainte de unul dintre cele mai importante examene din viața lor de până acum.

„M-am emoționat. A fost un gest foarte frumos din partea lor”, a declarat diriginta.

După momentul surprizei, profesoara și elevii au făcut fotografii împreună lângă mașina decorată cu bilețelele care au devenit simbolul unei relații speciale construite în anii de școală.

O lecție despre respect și apreciere

După ce au imortalizat momentul, elevii au îndepărtat toate bilețelele și au curățat mașina, însă emoția creată de gestul lor a rămas.

Mai mult decât o simplă surpriză, inițiativa elevilor din clasa a VIII-a A a fost o dovadă de respect, recunoștință și afecțiune față de omul care le-a fost alături în anii de gimnaziu, i-a îndrumat și i-a susținut în momentele importante.

Un moment care va rămâne în amintirea tuturor

Cu puțin timp înainte ca drumurile lor să se îndrepte spre licee și noi provocări, elevii au ales să transmită un mesaj pe care orice profesor și-ar dori să îl primească: că munca, răbdarea și dedicarea sa au fost apreciate.

Pentru Bianca Costea, surpriza pregătită de elevii clasei a VIII-a A nu a fost doar un gest simbolic, ci una dintre acele amintiri care rămân pentru totdeauna în sufletul unui dascăl. Iar pentru elevi, a fost poate cea mai frumoasă lecție despre recunoștință pe care au oferit-o chiar ei, înainte de a încheia un capitol important al vieții lor.