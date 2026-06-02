Iată că am intrat și în luna Cireșarilor și în județul Satu Mare, iar autoritățile s-au străduit … fiecare după putință, să asigure copiilor de toate vârstele cele mai bune condiții de petrecere a Zilei bucuriei și inocenței - 1 IUNIE. Dincolo de nenorocirea adusă de accidentul mortal petrecut în data de 30 mai a acestui an, în care un copil de 2 ani și-a pierdut viața în urma unui accident pe un tobogan gonflabil din centrul municipiului reședință de județ, eveniment de la care fiecare dintre noi a avut de învățat ce înseamnă responsabilitatea și grija pentru viața celor mici, varietatea jocurilor copilăriei, dar și activitățile muzical - artistice, educative organizate cu ocazia Zilelor Municipiului Satu Mare, au adus o notă de civilizație și bun simț în conștiința poulară.

Cu muzică bună, de toate genurile, dar și cu alte concursuri și activități, centrul orașului a devenit cel mai vizitat loc de către sătmăreni și nu numai, scenele dedicate muzicii ușoare, populare, simfonice, au atras, ca într-un furnicar, oameni care s-au putut bucura de acte artistice de calitate.

Printre multitudinea de activități, atenția ne-a fost atrasă de o expoziție de fotografii în care au expus 22 de artiști, eveniment pe care-l voi prezenta în acest editorial.





POINT OF VIEWS

OAMENI ȘI SPAȚII ALE INTERCULTURALITĂȚII

Pentru al doilea an consecutiv, Fotoclubul „Vasile Vénig László” din Carei este prezent la Satu Mare cu o expoziție în aer liber, într-o ediție care își propune să prezinte diversitatea și bogăția artistică a lucrărilor realizate de: Bikfalvi Zsolt, Budaházi Tamás, Vágányik Máriusz, Kaltenbacher János, , Marán Timi, Herman Kinga, Poósz Alex,

Marin Șomitiuc, Dani Băbțan, Antal István, Vida István, Vajda Béci, Simay Zsolt, Csomai Dávid, Crina Prodan, Tamás Norbert, Szeremi Julia, Dragoș Georgescu, Adrian Ștefănuți,





Kovács Szabolcs, Rádi Bálint, Simona Neumann.





De departe, expoziția respectă principiile stabilite la înființarea clubului …

astfel că fiecare participant a avut libertatea deplină de a-și alege tema, fără limitarea libertății de creație a fotografilor – putând expune în stilul și domeniul în care se simte cel mai bine, și să își prezinte lucrările cele mai dragi și mai reușite imagini.

Vizitatorii pot descoperi tonurile schimbătoare ale crestelor montane, surprinse în diferite momente ale zilei, frumusețea câmpiilor și a pădurilor, bogăția biodiversității apelor, iar prin intermediul macrofotografiei, privitorii vor putea pătrunde într-o fascinantă „mini-lume” care se desfășoară chiar sub ochii noștri.

Un loc aparte îl ocupă fotografiile realizate cu drona,

care oferă o perspectivă spectaculoasă de la înălțime, imaginile din lumea mai „extremă” a fotografiei de aviație, dar și peisajele exotice sau atmosfera aparte a munților Scandinaviei de Nord ... pe scurt, cei care vor vizita expoziția se pot simți ca într-o mică călătorie în jurul lumii – fără pașaport și fără bilet de avion.





Atunci când pregătește o expoziție, fotograful este de obicei măcinat de două dileme:

dacă are prea puține imagini, se întreabă ce să arate; dacă are prea multe, se întreabă ce să lase deoparte.

”În cazul nostru, am avut parte mai degrabă de această a doua „problemă plăcută”,

ne asigură Zsolt Bikfalvi ... membru fondator, vicepreședinte și director artistic al clubului.

”În expoziția actuală sunt prezentate aproximativ 150 de fotografii, iar acestea reprezintă doar o parte din materialul din care s-a făcut selecția.”

Zsolt Bikfalvi s-a născut în anul 1961 în Carei …

unde locuiește și în prezent. Este interesat de fotografie de când era tânăr, dar de 15 ani se ocupă de arta fotografică în profunzime, având și un masterat în științe economice, cu specializarea ”Managmentul și Marketingul Firmei”.

Împreună cu câțiva dintre colegii fotografi entuziaști, a relansat viața fotografică a orașului Carei, înființând Clubul Foto ”Vasile Vénig László”, unde este membru fondator, vicepreședinte și director artistic.





”Activitatea mea include organizarea de numeroase expoziții foto, de evenimente, expoziții de artă plastică, concerte de muzică clasică, conferințe, publicarea de cărți - albume foto ...

dar și participarea la mai multe saloane foto internaționale

Sunt membru al MFVSZ (Asociației Mondiale a Fotografilor Maghiari) și al AAFR (Asociației Artiștilor Fotografi din România), fiind certificat ca artist în arta fotografică de către Fédération Internationale de l'Art Photographique (FIAP), singura asociație mondială de fotografie recunoscută de UNESCO din 2019 (Excellence FIAP); membru al GPU - Uniunea Fotografică Globală din Heraklion încă din toamna anului 2019, cu o certificare artistică GPU Crown2.

Fotografiile mele au fost expuse în aproape șaizeci de țări de pe cinci continente ale lumii, în diverse saloane internaționale de fotografie și săli de expoziții.





Sperăm ca fiecare vizitator să găsească lucrarea care îi va fi cea mai apropiată de suflet, iar dacă nu se va întâmpla chiar așa, ne cerem scuze încă de pe acum – însă acesta poate fi un motiv bun pentru a reveni și la edițiile următoare, deoarece sperăm ca această poveste să continue mulți ani de acum înainte.”





Invitație la dialog interetnic Faptul că eroii acestui editorial sunt artiști români de naționalități diferite, nu pot decât să ne ofere încrederea că dincolo de vâltorile timpurilor arta poate să unească oameni, să aducă dialog și încredere. Suntem convinși că ideile transpuse în aceste fotografii nu doresc să acapareze atenții, să manipuleze idei, în vreo direcție sau alta, iar faptul că artiștii care expun în acest spațiu intercultural locuiesc în Carei, sau împrejurimi, denotă modelul de conviețuire cultural - interetnică care se dezvoltă în cochetul municipiu situat în nord vestul țării, la opt kilometri de Ungaria, confirmând noblețea și continuitatea istorică a locului. Ținând seama și de noua identitate a zonei, de centru promotor a presei profesioniste din regiunea de Nord Vest a UNIIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA, nu putem decât să fim bucuroși în a cunoaște și promova astfel de inițiative, care îmbogățesc spectrul cultural al României. Vă mai așteptăm în județul Satu Mare! GALERIE EXPOZIȚIONALĂ



