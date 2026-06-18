Un nou caz de conducere sub influența alcoolului a fost descoperit de polițiștii sătmăreni, de această dată în una dintre cele mai circulate zone ale municipiului.

Miercuri, 17 iunie, în jurul orei 11:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au oprit pentru control un autoturism care circula pe Podul Golescu.

Testul care l-a trimis direct la spital

La volan se afla un bărbat de 42 de ani din municipiul Satu Mare. În urma verificărilor, oamenii legii au decis testarea acestuia cu aparatul etilotest.

Rezultatul a indicat o concentrație de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește pragul ce atrage răspunderea penală.

Ca urmare, șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, acestea urmând să stabilească exact concentrația de alcool din sânge.

Dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Cazul readuce în atenție pericolul reprezentat de consumul de alcool înainte de urcarea la volan, mai ales în zone intens circulate, unde o clipă de neatenție poate avea consecințe dramatice.

Polițiștii reamintesc că toleranța față de astfel de comportamente este zero și că acțiunile de control vor continua pe drumurile din municipiu și din județ.