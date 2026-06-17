Timp de două zile, Stațiunea Turistică Tășnad devine capitala pălincii românești, într-un eveniment dedicat gustului autentic, comunității și promovării valorilor locale

Tășnadul se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii. În perioada 20–21 iunie 2026, Ștrandul Termal Tășnad va deveni punctul de întâlnire al producătorilor de pălincă, al turiștilor și al tuturor celor care apreciază tradițiile și produsele autentice românești.

Festivalul Pălincii Tășnad 2026 promite două zile pline de savoare, competiție, muzică și voie bună, într-un cadru care îmbină perfect ospitalitatea locală cu valorile culturale ale zonei.

Pălinca, vedeta unui festival devenit tradiție

Recunoscută drept una dintre cele mai apreciate băuturi tradiționale românești, pălinca va fi în centrul atenției pe parcursul întregului eveniment. Producători și pasionați din întreaga regiune își vor prezenta cele mai reușite sortimente, într-o competiție care pune accent pe calitate, tradiție și măiestria procesului de producție.

Festivalul reprezintă nu doar o competiție între producători, ci și o oportunitate de promovare a patrimoniului gastronomic local și regional, într-o perioadă în care produsele autentice românești câștigă tot mai multă apreciere.

Concursul care desemnează cele mai bune pălinci

Programul evenimentului va debuta sâmbătă, 20 iunie, cu jurizarea probelor înscrise în concurs, moment în care specialiști și cunoscători ai domeniului vor evalua produsele participante.

Punctul culminant va avea loc duminică, 21 iunie, de la ora 13:00, când vor fi anunțați câștigătorii și vor fi acordate premiile celor care au reușit să impresioneze prin calitatea și autenticitatea produselor prezentate.

Muzică, distracție și atmosferă de sărbătoare

Pe lângă competiția dedicată pălincii, participanții se vor bucura de un program artistic special. Atmosfera va fi întreținută de Formația Argus, care va aduce pe scena festivalului muzică de calitate și momente de divertisment menite să transforme evenimentul într-o adevărată sărbătoare a comunității.

Organizatorii mizează pe participarea unui număr mare de vizitatori, atât din județul Satu Mare, cât și din alte zone ale țării, atrași de specificul unic al festivalului și de renumele stațiunii Tășnad.

Tășnadul își promovează valorile și potențialul turistic

Festivalul Pălincii reprezintă și o importantă oportunitate de promovare a Stațiunii Turistice Tășnad, una dintre cele mai apreciate destinații balneare din nord-vestul României.

Prin organizarea unor astfel de manifestări, administrația locală și partenerii implicați contribuie la dezvoltarea turismului, la susținerea producătorilor locali și la păstrarea unor tradiții care definesc identitatea comunității.

În weekendul 20–21 iunie, Tășnadul va fi locul în care tradiția, gustul autentic și buna dispoziție se vor întâlni într-un eveniment dedicat celor care apreciază valorile autentice ale satului și ale gastronomiei românești.



