Polițiștii au împărțit amenzi de peste 100.000 de lei în cadrul unor ample acțiuni desfășurate în întreg județul. Viteza, nerespectarea regulilor de circulație și comportamentul iresponsabil în trafic au fost principalele nereguli constatate





Polițiștiii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au ieșit în teren, luni, 16 iunie, pentru desfășurarea unor acțiuni ample de menținere a ordinii și siguranței publice, dar și pentru supravegherea și controlul traficului rutier.

Rezultatele nu au întârziat să apară. În doar câteva ore, oamenii legii au aplicat peste 250 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 100.000 de lei.

Șoferii indisciplinați, în vizorul polițiștilor

Acțiunile au vizat combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și depistarea celor care ignoră regulile de circulație. Polițiștii au monitorizat traficul pe principalele artere din județ și au intervenit acolo unde au fost constatate abateri.

Numărul ridicat de sancțiuni arată că încă există mulți participanți la trafic care tratează cu superficialitate normele rutiere, punând în pericol siguranța tuturor celor aflați pe drumurile publice.

Avertisment ferm: alcoolul și viteza ucid

În contextul acestor controale, polițiștii reamintesc că printre cele mai grave abateri se numără conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, precum și depășirea limitelor legale de viteză.

De asemenea, oamenii legii atrag atenția asupra depășirilor neregulamentare, neacordării priorității pietonilor și utilizării în trafic a vehiculelor cu defecțiuni tehnice care pot provoca accidente grave.

Recomandările polițiștilor pentru evitarea tragediilor

Autoritățile îi îndeamnă pe șoferi să adopte un comportament responsabil și să respecte regulile de circulație, iar pietonii și bicicliștii să manifeste prudență sporită.

Printre recomandările transmise se numără:

să nu conducă sub influența alcoolului sau a drogurilor;

să respecte limitele de viteză;

să evite depășirile în zonele interzise;

să acorde prioritate pietonilor;

să circule cu vehicule aflate într-o stare tehnică corespunzătoare.

Siguranța rutieră depinde de fiecare participant la trafic

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare transmite că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind reducerea numărului de accidente și creșterea gradului de siguranță pe drumurile din județ.